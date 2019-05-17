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Published by lebarmy4 on جمعة, 05/17/2019 - 10:28
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- Donald Trump's effective ban on Huawei will not sway UK decision making, says Culture Secretary
- حظر ترامب الفعّال ضد "هواوي" لن يثني صنّاع القرار في المملكة المتحدة بحسب وزير الثقافة
- Boris Johnson confirms he will 'of course' run to succeed Theresa May
- بوريس جونسون يؤكّد أنه سيترشح بالطبع لخلافة تيريزا ماي
- European elections polls latest: Brexit Party forecast to win majority of UK seats
- آخر استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الأوروبية: توقعات بفوز الحزب المؤيد لـ"بريكزيت" بأغلبية مقاعد المملكة المتحدة
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Date:
الجمعة, مايو 17, 2019