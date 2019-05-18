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لبنان غارق في أرقام الموازنة وجلسات مجلس الوزراء متتالية، وزير المال وزع اليوم المواد القانونية بعد تعديلها على ان يستكمل النقاش في جلسة جديدة عند التاسعة والنصف الأحد المقبل .

المنار

في لبنان لا زالت الجهود المشتركة أقل من قدرتها على انتاج موازنة كاملة المواصفات الدستورية، فكل التدابير لم تحسم التدبير رقم ثلاثة محط الأزمة مع العسكريين، وورقات النقاش متواصلة ومتراكمة، فيما يراكم الموظفون من وعيدهم للحكومة مع الإضرابات التحذيرية التي تطال مختلف القطاعات، والخلاصة إن مسلسل الموازنة تابع.

nbn

مع اقتراب مجلس الوزراء من الوصول إلى خط نهاية النقاش في بنود مشروع الموازنة، عادت هبة الإضراب والإعتصام مجدداً لترفع خطوطاً حمراً أمام المس بما تعتبره قطاعات عدة حقاً لها.

mtv

رغم الاشكالات الداخلية، يشهد موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل الذي حمله الموفد الأميركي دايفيد ساترفيلد حيّز من الاهتمام الرسمي، وإيجابية هذا الملف تنبع من أن الاجماع اللبناني على كيفية حلّه أدت الى تحول أساسي في التعاطي معه.

NTV

مجلس الوزراء يطفو على سطح الرقم، فيدنو من شاطىء الموازنة ويمنح نفسه مرة جديدة فرصة العوم على جلسات إضافية للبحث بينها الأحد مساء والاثنين ظهراً، لكن التقويم الوزاري لجمعة الخفض جاء تصنيفه "+A"، وبشهادة الوزير وائل أبو فاعور فإن الجلسة كانت أكثر من مثمرة ونقاشاتها ساهمت في خفض كبير للعجز.

المستقبل

مجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع الأحد لإنهاء مسار الرحلة الطويلة لجلسات مناقشات الموازنة، والتي بلغت اليوم أربع عشرة جلسة بحثاً عن تخفيضات من شأنها أن تحمي لبنان من الأزمة وتفتح المجال للنهوض الاقتصادي والمالي.

OTV

على عكس ما ذهب إليه بعض التوقعات في الساعات الأخيرة، لم ينه مجلس الوزراء اليوم بحث مشروع قانون الموازنة، على أن تعقد الجلسة المقبلة - التي قد تكون الأخيرة الأحد المقبل أيضاً في السراي، تمهيداً للجلسة الحاسمة في بعبدا.

LBC

الواقع اليوم بالنسبة إلى الموازنة، يمكن اختصاره على الشكل التالي: مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الرابعة عشرة لكنها بالتأكيد ليست الجلسة النهائية .

جلسة اليوم تبحث في ورقة الإقتراحات التي قدمها الوزير جبران باسيل، وعملياً ليس ثمة بنود محسومة مئة في المئة، فمعظم البنود عالقة، وما حسم منها يمكن العودة إليه، وكل ما في الأمر أن الجلسات تتوالى، لكن الموازنة لم تصل بعد إلى أن تصبح جاهزة لتحال إلى مجلس النواب .

الميادين

دعت وزارة الخارجية السورية وفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، إلى ضبط النفس في منطقة الخليج لضمان حرية الملاحة إزاء التصعيد الأخير بعد تعرض سفن "لأعمال تخريبية" في خضم توترات متواصلة بين إيران والولايات المتحدة.

الجزيرة

طالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

العربية

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح برهان، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.