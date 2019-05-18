لبنان الحر

غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه الخاص عبر "تويتر"، قائلاً: "سلسلة البطاركة المقاومين مستمرة مع غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي".

صوت لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مطران جبيل والبترون وجبل لبنان للروم الأرثوذكس سلوان موسي، في حضور لجنة المكتب السياسي الكتائبي للعلاقات المسيحية المشرقية المكونة من جويل بو عبود، جورج جمهوري وسمير خلف ومدير مكتب النائب الجميل مارون زيدان.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط"، وفداً من ابتدائية "عائشة أم المؤمنين"، تحدثت باسمهم على الأثر مديرة الابتدائية سحر شعر التي أوضحت أن "المدرسة تشارك هذا العام في جائزة المدرسة العالمية التابعة للقنصلية البريطانية (ISA)، حيث يعد الطلاب بحثاً عن صناع السلام في العالم، وقد اخترنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري نموذجاً من لبنان، لذلك أردنا أن نستقي معلوماتنا من الرئيس سعد الحريري مباشرة".

اذاعة النور

أكد نائب رئيس حركة "أمل" الدكتور هيثم جمعة على "الالتزام بعهودنا ومبادئنا تجاه الناس وهمومهم". وقال: "إننا ملتزمون بحقوق الناس وكل ما يريح شعبنا في قضاياهم الحياتية".

صوت المدى

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، نائب رئيس الجمهورية الفدرالية البرازيلية انطونيو هاميلتون مارتينس موراو على رأس وفد.