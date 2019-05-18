أوقفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية النائب الهولندي ذي الأصول التركية طوناهان قوزو، أثناء مسيرة الأقصى حاملاً العلم الفلسطيني، وقامت بمصادرة العلم، وسبق لقوزو أن رفض مصافحة نتنياهو.

أوقف سلاح الجو الإسرائيلي تدريباته هذا الأسبوع في أعقاب خلل كاد يؤدي لتصادم طائرتين، واعتبر الحادث خطيراً.

قالت يدعوت أحرونوت إن حركة حماس طوّرت طائرة مسيرة تحمل صاروخاً برأس حربي مضاد للدبابات استخدمته في جولة التصعيد الأخيرة وحاولت تدمير مركبة عسكرية، لكنها فشلت في ذلك.

طالب وزير الخارجية الفلسطينية دول أوروبا، باتخاذ موقف جماعي حيال "صفقة القرن" وشدد على رفض فلسطيني للصفقة لناحية تكريس معاناة الفلسطينيين.

احتشد أكثر من مئتي فلسطيني للصلاة في المسجد الأقصى، في وقت أغلقت سلطات الاحتلال محيط المدينة القديمة ونشرت تعزيزات أمنية وعسكرية، وقالت سلطات الاحتلال إنّ الإجراءات المشددة تهدف لضمان حق العبادة للمسلمين.