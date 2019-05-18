حث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أمس، من بكين المجتمع الدولي "وأصدقاء" إيران على اتخاذ خطوات ملموسة لانقاذ الاتفاق النووي.

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن أوروبا لا ترغب بعودة الصواريخ الأميركية النووية، مؤكداً عزم موسكو على عدم نشر هذه الأسلحة في مناطق لن تنشر فيها واشنطن أنظمة مماثلة.

"الجمهورية" أوضح مسؤول عسكري أميركي في حديث إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدمرتين "ماكفول وغونساليس" دخلتا بعد ظهر الخميس مياه الخليج من دون وقوع أي حوادث، ومن دون التعرض لأي استفزازات من قبل الحرس الثوري الإيراني.

"الجمهورية" أكدت "نيويورك تايمز" أن اسرائيل لعبت دوراً ملموساً في التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، لكنها لا تتطلع إلى اندلاع حرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط بسبب المخاوف من تداعياتها.

"الشرق الأوسط" إنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسائل الإعلام الأميركية في تغطيتها التي وصفها "بالاحتيالية" وغير الدقيقة للأزمة مع إيران، في ظل تصاعد كبير للتوتر في منطقة الخليج، قائلاً: أمر جيد للغاية أن إيران لا تعرف بما تفكر فيه واشنطن.

"الشرق الأوسط" كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً من باريس أمس، أشارت فيه إلى أن الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة (درون) على منشآت نفطية سعودية تبناها المتمردون الحوثيون تثير مخاوف جديدة من اعتداءات ترتكب بواسطة هذه الأجهزة الصغيرة من دون طيار، التي يبدو التصدي لها في شكل فاعل مستحيلاً حتى الآن بحسب الوكالة.

"الشرق الأوسط" جرى الاعلان في بروكسل عن قيام السلطات البلجيكية بتسليم فرنسا شخصاً مطلوباً لمحاكمة في ملف يتعلق باحتجاز 4 صحافيين فرنسيين في سوريا أثناء وجودهم ضمن صفوف "داعش".

"الشرق الأوسط" كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس، عن خطة لتعديل نظام الهجرة وتحويله إلى نظام يقوم على المهارات بدلاً من الاعتبارات الأسرية كما هو معمول به حالياً.