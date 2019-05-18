"الجمهورية" أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري استهدفت "أجساماً مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها مساء أمس، وأضافت نقلاً عن مصدر عسكري، أن الأجسام المضيئة التي تم اكتشافها جنوب غرب العاصمة، هي عبارة عن طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت من الأراضي المحتلة في الجنوب السوري وتم اسقاطها بوسائط الدفاع الجوي، وكانت "سانا" نقلت عن مراسلها سماع دوي انفجار في محيط دمشق.

"الجمهورية" شن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، هجوماً حاداً على السلطات التركية، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في إدلب. واعتبر المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أن العملية العسكرية في إدلب لا تعني مكافحة الإرهاب، إنما تهدف لاستعادة المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام وحلفائه.

"الجمهورية" احتشد المتظاهرون الجزائريون بأعداد كبيرة في يوم الجمعة الثالث عشر على التوالي في العاصمة ومدن أخرى، ووقّعت حوالى ألف شخصية فرنسية من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، نداء يطالب بالإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموقوفة بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤمراة ضد سطلة الدولة.

"الجمهورية" أزال مئات المتظاهرين السودانيين أمس المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم كخطوة نحو استئناف التفاوض مع الجيش السوداني.

"الشرق الأوسط" وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي وعلى أراضي دول خليجية. وأضافت نقلاً عن مصادرها أن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة ودول خليجية من جهة أخرى، حيث يهدف الاتفاق الخليجي الأميركي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها.