البناء/ ناصر قنديل

قال إن السياسة المالية للدولة تقوم على ركيزتين، تشكلان أساس تدخل الدولة في هيكلة الاقتصاد وتنظيم الاستقرار الاجتماعي. والركيزتان هما السياسة الجمركية من جهة، وضريبة الدخل من جهة أخرى. لكن لبنان بلا سياسة جمركية ولا سياسة ضريبية، يبحث عن موازنة ضائعة في التسويات الصعبة التي ستنتج اقتصاداً هجيناً عاجزاً.

الجمهورية/ جورج شاهين

أشار الى أن المراجع الدبلوماسية تتابع بقلق مسلسل الأحداث في الخليج، من عملية تفجير بواخر الفجيرة إلى مضخات النفط السعودية تزامناً مع الإجراءات الأميركية والخليجية، وكل ذلك يجري وسط معلومات عن سيناريو حرب بالواسطة يمتد على مساحة 13 دولة وعدد من المضائق والبحار.

اللواء/ منال زعيتر

تناولت تدهور العلاقات الأميركية – الإيرانية، وقالت: إن السؤال الحقيقي كما تطرحه دوائر غربية وأخرى مقربة من طهران: هل تتحمل أميركا خوض غمار هذه الحرب في ظل تواجد أساطيلها في الخليج وانتشار جنودها في سوريا والعراق وقواعدها العسكرية على مختلف الأراضي العربية؟ ونقلت عن مصادر دبلوماسية موثوقة إن ترامب يحضر قراراً لاقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، بعد نصائح عدة تلقاها من دوائر سياسية داخل أميركا وخارجها لاقالته، وآخرها من رئيس دولة عظمى يعمل على خط الوساطة بين واشنطن وطهران.

الشرق / يحيى جابر

قال: إن أنظار عديدين تتجه الى لبنان، مع كثافة الوفود الأجنبية التي تحاول ضخ الثقة به، وتعزيز مناعته والتشديد على "النأي بالنفس" إزاء الصراعات الناشئة وما يمكن أن تصل إليه لاحقاً، والاهتمامات المحلية تركز على ثلاث مسائل أساسية، تتمثل بانجاز الموازنة العامة، وتوفير كل ما تستلزمه "سيدر" من إصلاحات، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، لكن الولايات المتحدة، نصحت لبنان باعتماد صيغة التهدئة وضبط الاعصاب، في هذا الملف الدقيق والبالغ الأهمية، وتجنب الوقوع في أفخاخ ما يجري في المحيط الإقليمي، البعيد والقريب.