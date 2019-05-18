الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون استقبل نائب الرئيس البرازيلي ونوّه بالعلاقات الممتازة وتعزيزها

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس الجمهورية الفدرالية البرازيلية الجنرال انطونيو هاملتون مارتنس موراو، خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن "لبنان يتطلّع إلى تعزيز العلاقات اللبنانية - البرازيلية في المجالات كافة"، واصفاً إياها بأنها "علاقات ممتازة"، وقال:" إنّ ما يجمعنا هو الرابط الإنساني الذي يبقى أمتن وأعمق من أي رابط آخر، لاسيما مع وجود نحو 8 ملايين برازيلي يتحدرون من أصل لبناني. وشكر الرئيس عون "للبرازيل مشاركتها في القوة البحرية لـ"اليونيفيل"، والمساعدات التي قدمتها إلى القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في مجال التدريب"، لافتاً إلى أن "لبنان وقع مذكرة التفاهم للانضمام إلى منطقة تجارة حرة مع دول "المركوسور" لتعزيز التعاون بين الدول المنضوية إلى هذه السوق".

وكالة الأناضول

أكار: تركيا ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي "إس-400" و"إف-35"

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستفي بتعهداتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ "إس-400"، ومقاتلات "إف-35" الهجومية. ووصل أكار، برفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية الفريق أول بحري عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية، الفريق أول حسن كوجوك آكيوز، إلى القاعدة الرئيسية السابعة للطيران في ولاية ملاطية. وأجرى برفقة القادة زيارة تفقدية إلى القاعدة العسكرية التي من المقرر أن تنتشر فيها مقاتلات "إف-35". وفي كلمة له خلال الزيارة قال أكار: "سنوفي بتعهداتنا تجاه صفقتي منظومة صواريخ إس-400 (الروسية) ومقاتلات إف-35 (الأمريكية)، ونعمل على الالتزام بهما دون أي تقصير".

وكالة أنباء رويترز

أمريكا لم تسمع شيئاً من إيران بشأن مفاتحات إجراء محادثات

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة في انتظار تواصل إيران لكن لم تصلها منها أي رسائل بعد تشير لاستعدادها قبول مفاتحات ترامب بعقد محادثات مباشرة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لمجموعة صغيرة من الصحفيين، "نعتقد أن علينا أن نخفّض التصعيد والدخول في مفاوضات". ودعا ترامب القيادة الإيرانية إلى إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، ونفوذها الإقليمي وسط تصاعد للتوترات بين البلدين ممّا عزز مخاوف من نشوب صراع مسلح، بعد أن نشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات في المنطقة. وبسؤاله عما إذا كانت هناك أي مؤشرات من الإيرانيين على استعدادهم للمحادثات، فأجاب المسؤول "ليس بعد... نحن ننتظر".

وكالة فرنس برس

ظريف يدعو من بكين إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذ الاتفاق النووي

حثّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لدى وصوله إلى بكين، المجتمع الدولي و"أصدقاء" إيران على اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذ الاتفاق النووي. وتأتي زيارة ظريف إلى الصين في إطار أزمة خطيرة بين واشنطن وطهران. وقد رفض ظريف عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء حوار لوضع حدّ لتصاعد التوترات التي يتقاذف البلدان مسؤوليتها. وقال ظريف "يجب أن تتمكن إيران من إقامة علاقات اقتصادية طبيعية إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى (في الاتفاق) وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون من المزايا" التي نص عليها الاتفاق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مباحثات روسية لبنانية حول التعاون وعودة النازحين من لبنان إلى سوريا

بحث نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، مع الممثل الخاص لرئيس وزراء لبنان لشؤون روسيا، جورج شعبان، مسائل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عقد نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول، ألكسندر فومين، يوم 17أيار2019، اجتماعاً مع الممثل الخاص لرئيس وزراء الجمهورية اللبنانية لشؤون روسيا، جورج شعبان… وتم خلال المحادثات، التطرق إلى المواضيع المتعلقة بعودة النازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في الجمهورية العربية السورية". وأضاف البيان: "نوقشت قضايا الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون العسكري والعسكري التقني". واختتم البيان بالقول بأن الاجتماع عقد في جو ودّي، أكد الجانبين خلاله على استعدادهما لتعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.