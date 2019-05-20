الشرق الأوسط

11/5/2019

"الابيضاض" يهدد الشعاب المرجانية بالخليج العربي

قبل نحو عامين كشف باحثون أستراليون أن ظاهرة الاحترار المناخي، تهدد ما يعرف بـ"الحاجز المرجاني العظيم" بالساحل الأسترالي، عبر تحويل لون الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض، وهي الظاهرة التي تعرف بـ"الابيضاض". ومنذ ذلك التاريخ بدأ الكثير من الفرق البحثية حول العالم تدرس انعكاسات الاحترار العالمي على الشعاب المرجانية، وأحدث هذه الجهود كانت لباحثين من جامعة نيويورك – أبوظبي رصدوا انتقال تلك المشكلة إلى مياه الخليج العربي. وتتحول الشعاب المرجانية للون الأبيض حين تتسبب الحرارة الشديدة في طردها لطحلب بحري يعيش داخل انسجتها ويسمى "زوزانتلا"، والذي يعمل على تزويد الشعاب بلونها، كما يعد مورداً غذائياً سهلاً بفضل عملية التركيب الضوئي التي تمد الشعاب بـ90 في المائة من طاقتها مما يسمح لها بالنمو والتكاثر. وعزا الباحثون حدوث المشكلة إلى غياب الرياح الصيفية الخفيفة، المعروف بـ"رياح الشمال"، والتي لم تعد كافية لتبريد سطح المياه في الخليج العربي، لتصل إلى درجات حرارة تعتبر قاتلة للشعاب المرجانية على امتداد فترات الصيف.

11/5/2019

سم العقرب لتصوير أورام الدماغ

أظهرت تقنية جديدة للتصوير، تستخدم شكلاً مصطنعاً من سم العقرب، نتائج واعدة في مساعدة جراحي الأعصاب لرؤية أفضل لأورام المخ، وذلك خلال تجربة سريرية تم تنفيذها بالتعاون بين باحثين من شركتي "Cedars –Sinai" و "Blaze Bioscience" الأميركيتين. وتستخدم التقنية الجديدة كاميرا تصوير أشعة تحت الحمراء عالية الحساسية تم تطويرها في الشركة الأولى جنباً إلى جنب مع عامل التصوير "tozuleristide"، أو "100- BLZ" الذي طورته الشركة الأخرى، والذي يحتوي على تركيبية من مركب الحمض الأميني الموجود في سم العقرب. وعلى عكس النسخة الطبيعية من المركب الموجود في سم العقرب، فإن النسخة الاصطناعية ليست سامة، وترتبط بالخلايا السرطانية، ويتم توصيله بصبغة "الفلورسنت" التي تتوهج عندما يتم تحفيزها بواسطة ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء. ومن خلال التصوير، يتمكن جراحو الأعصاب من اكتشاف الحدود بين الأورام وأنسجة المخ السليمة أثناء الجراحة، ما يحسن من فرصة الجراحين لإزالة الخلايا السرطانية، مع تجنب أنسجة المخ الطبيعية.

11/5/2019

لسان إلكتروني يميز بين مذاقات التوابل المختلفة

يستطيع لسان إلكتروني التمييز بين مذاقات الأطعمة الحارة المختلفة، حسب ما ابتكره فريق من الباحثين في الولايات اتلمتحدة، وقالت شلوسريك، الباحثة بقسم العلوم الغذائية في جامعة ولاية واشنطن الأميركية:" من الصعب التمييز بين أنواع التوابل الحارة والحريفة عندما تكون بتركيزات منخفضة، وكذلك من الصعب التمييز بين هذه التوابل عندما يكون تركيزها مرتفعاً أيضاً. وأضافت شلوسريك أنّ هذا الابتكار ينطوي على فائدة كبيرة في مجال الصناعات الغذائية، مثل صناعة الأجبان، حيث يساعد في تحديد كمية التوابل اللازمة عند إعداد أصناف الجبن المتبلة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ومن المشكلات الأخرى التي تظهر عند تذوف المأكولات الحارة أن قدرة اللسان البشري على التذوق تضعف بعد تجربة أكثر من عينية، ولا تستطيع براعم التذوق على اللسان التمييز بين أنواع التوابل المختلفة، في حين أن اللسان الإلكتروني يمكنه التمييز بين أي عدد من المأكولات الحارة التي تعرض عليه، مع الحفاظ على الدقة في التمييز بين أنواعها.

11/5/2019

جهاز يحوّل الكلام نصاً

أعلنت شركة روسية عن إنتاج جهاز ذكي من شأنه تحويل الكلام إلى نص مكتوب، وأوضح رئيس الشركة إنّ الجهاز الذي أطلق عليه اسم "تشارلي" يتم حالياً اختباره من قبل أحد أشهر المصارف الروسية الكبرى . ومن المتوقع أن يعمل تشارلي في مراكز الخدمات العامة ومراكز صيانة الاتصال الخلوي إلى جانب غيرها من المؤسسات العامة والخاصة. ويحتوي تشارلي على قرص إلكتروني يستخدم لتسهيل التواصل بين ضعيفي السمع والآخرين من حولهم. وهذا الجهاز يتم وضعه على الطاولة أمام موظف مركز الخدملت العامة. وفي حال واجه الموظف حاجة للتحدث مع زبون ضعيف السمع يقوم بتوصيل الجهاز بالشاشة أو بجهاز لوحي ليظهر النّص الذي ينطقه.

11/5/2019

أسباب مُحتملة لفقدان الوزن السريع والمُفاجىء

أشار اختصاصي الطب الباطني، غريغ جون، من "Northwestern Medicine McHenry Hospital" إلى أنّ "خسارة الوزن الملحوظة وغير المعتمّدة تعني فقدان 5 في المئة أو أكثر من الوزن خلال 6 إلى 12 شهراً. وعرض في ما يلي 6 أسباب مُحتملة لفقدان الوزن بشكل سريع ومُفاجىء.

أمراض الأمعاء

إنّها تتضمن عموماً بعض أنواع الأعراض الإضافية انخفاضاً في الشهية مثلاً، أو الغثيان، أو التقيّوْ. تشمل بعض الأمثلة مرض إلتهاب الأمعاء، وداء السيلياك، ومرض الكبد المُزمن.

فرط نشاط الغدّة الدرقية

أي ارتفاع معدل الأيض وثانياً إلى زيادة حركة الأمعاء. كذلك يمكن مواجهة أعراض مثل التعب، وتعديلات في النوم، والعصبية، وصعوبة في تنظيم حرارة الجسم.

الطُفيليات

تحدث خسارة الوزن نتيجة سوء الامتصاص والتغذية لأنّ، الطُفيليات تأخذ المغذيلت التي يستهلكها الشخص.

الكآبة

تترافق مع اضطراب في الأكل، لذلك يجب على الطبيب التحقق من ذلك.

السرطان

يمكن أن يسبب خسارة الوزن، وذلك لا يقتصر على شكل مُعيّن فحسب، إنّما سرطان أنواع كثيرة. فإنّ الفقدان 4.5 كلغ أو أكثر بشكل غير مبرّر هو واحد من الأعراض الأكثر شيوعاً لسرطانات البنكرياس، أو المعدة، أو المريء، أو الرئة.

17/5/2019

سان فرانسيسكو تمنع استخدام تقنية التعرف على الوجه

مع تصاعد القلق بشأن انتهاك الخصوصية في عاصمة التكنولوجيا، حظرت سان فرانسيسكو استخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل الشرطة والهيئات الحكومية، لتكون أول مدينة أميركية تتخذ مثل هذه الخطوة. ويؤكد مؤيد التشريع أن البرمجيات والكاميرات القادرة على التعرف على هوية الأشخاص، "غير جاهزة بعد للإستخدام على نطاق واسع"، وفق ما قال عضو مجلس المدينة آرون بيسكن. وجاء التشريع الذي أقر أن الضرر الذي يمكن أن تلحقه تكنولوجيا التعرف على الوجه بالحقوق المدنية والحريات المدنية "يفوق بشكل كبير فوائدها المتوقعة". وأضاف أن التعرف على الوجه يمكن أن "يزيد من حدة الظلم ذي المنشأ العنصري ويهدد قدرتنا على العيش دون مراقبة حدودية حكومية مستمرة". لكن مؤيد يجادلون بأن أنظمة التعرف على الوجه يمكن أن تساعد الشرطة في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن في الشوارع.

17/5/2019

ثغرة أمنية خطيرة تهدد ملايين الكومبيوترات حول العالم

اكتشف باحثون في مجال الأمن 4 ثغرات أمنية جديدة في معالجات إنتل intel، والتي يمكن استغلالها لسرقة معلومات وبيانات المستخدمين. هذه الثغرات التي أطلقت عليها إنتل اسم "أخذ عينات البيانات المعمارية الدقيقة" تشبه في طريقة عملها الثغرتين اللتين عرفتا باسم "سبيكتر" و"ميلتدوان" الا أنها تبدو أسهل من ناحية التنفيذ بحسب ما أورده موقع وايرد wired الشهير. وتتشابه هذه الهجمات كلها في استهداف الكومبيوترات واللابتوبات والخوادم الكومبيوترية المستعملة في الحوسبة السحابية مثل تلك التي توفرها خدمات "أمازون" و "غوغل" و"مايكروسوفت" السحابية.

الجمهورية

13/5/2019

أشهر السيارات الرياضية في التاريخ

كانت سيارة "Blower" الأسطورية من "بنتلي" مع محرّكها بالشحن التوربيني الفائق، سيارة مثيرة لكثير. وتمّ إنتاج خمس سيارات "Blower" بمحرّك مع شاحن توربيني فائق مخصصة لحلبات السباق. ولأجل التوافق مع قوانين السباقات لتلك الفترة، تمّ صنع 50 سيارة منها للطرقات العادية أيضاً. ويوّلد محرّك "Blower" قوة تصل إلى 175 حصاناً. واحتفاءً بمئوية الشركة الأولى وتخليداً لهذه السيارة ولبيركين، أطلقت "بنتلي" سيارة "Edition Continental GT Number 9" من "مولينير" التي تضمّ كل سيارة منها قطعة خشبية مأخوذة من مقعد سيارة بيركين الأيقونية "No.9" التي خاض عبرها غمار المنافسة في "لومان" العام 1930.

13/5/2019

نظام الثبات الإلكتروني لمساعدة السائق على السيطرة

تعمل الشركات المصنّعة للسيارات، على تزويد طرازاتها بأنظمة أمان متقدّمة من شأنها التقليل من الحوادث والأضرار الناتجة منها على الركاب من جهة أخرى. ومن أبرز هذه الأنظمة، نظام الثبات الإلكتروني الذي يساعد في التحكّم بثبات السيارة، وذلك من خلال تحديد أوقات الإنزلاق والتقليل منها إلى أقصى حد. وهذا النظام يعمل على كبح السيارة بشكل أوتوماتيكي أثناء إنزلاق العجلات لمساعدة السائق على السيطرة وتوجيه السيارة بصورة أفضل، خصوصاً عند القيادة على الأسفلت الحار والناعم وعلى الطرقات الزلقة بسبب المياه. ويضمّ نظام الثبات الإلكتروني حساساً موجوداً عند كل عجلة من العجلات الأربع. وتتصل الحسّاسات مع حاسوب التحكّم، وترسل له وضع كل عجلة لمعرفة الوضع العام للسيارة، وهل هناك حالة إنزلاق أم لا. وفي حالة إستشعار إنزلاق، يعمل النظام على كبح أو تخفيف سرعة العجلة المنزلقة عبر جهاز خاص لضغط الزيت، يتحكّم بفرملة كل عجلة دون ضغط دواسة الفرامل. ومن المهم الإشارة إلى أنّ هذا النظام لا يمكنه التغلّب على القوى الفيزيائية للسيارة، لكنه يمنع إنزلاقها بصورة كاملة، وبالتالي يساعد على الحد من حوادث السير.

17/5/2019

السبب الرئيس لبدانة الأطفال

حلّل العلماء بيانات صحيّة عن وضع الأطفال في 21 دولة أوروبية، وحددوا الأسباب الرئيسية للبدانة لديهم. وأكد مكتب منظمة الصحّة العالمية الإقليمي لأوروبا أنّه، وبعد دراسة ملفات 13.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6و9 سنوات، تبيّن وجود نحو 400 ألف طفل يعانون من درجة سمنة عالية، وأظهرت الدراسة أنّ أعلى نسب للسمنة تمّ العثور عليها بين الأطفال الذين لم يتلقّوا رضاعة طبيعية من أمهاتهم. كما أشار الباحثون إلى أنّ الرضاعة الطبيعية لفترات طويلة تقلّل من خطر زيادة الوزن بنسبة 13 في المئة. وتسبّب السمنة في عمر مبكر خطراً متزايداً للإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وسوء التمثيل الغذائي.

الشرق

"الرصاصة" أسرع قطار في العالم

كشفت اليابان عن أحدث نسخة من "القطار الرصاصة" الذي لا يزال قيد التجارب لكنه يتحرك بسرعة قصوى مذهلة، قبل إطلاقه الرسمي في عام 2030. يحمل اسم "ألفا – إكس"، وأن سرعته القصوى ستبلغ 360 كيلومتراً في الساعة، ويتكون من 10 عربات". وأوضح مصممو القطار الياباني أنه "فضي اللون وله أنف طويل أكثر من المعتاد أمام قمرة القيادة، من أجل التغلب على مشكلات الرياح الشديدة عند دخول الأنفاق. ويبلغ طول "أنف" القطار نحو 22 متراً. وتقتضي الاختبارات الأولية أن يبدأ تشغيل القطار يوماً واحداً أسبوعياً.

14/5/2019

جليد عند نصف درجة حرارة الشمس... كيف ذلك؟

تمكن باحثون من إنتاج شكل جديد من أشكال الجليد عند ضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية جداً يعتقد العلماء أنها تشبه ما هو موجود داخل بعض الكواكب في المجموعة الشمسية. واستخدم علماء من مختبر "لورنس ليفرمور" الوطني في كاليفورنيا أحد أقوى أجهزة الليزر الموجودة في العالم، لتوجيه موجة صدمة نحو عينة صغيرة من الماء مكنت من تسليط ضغط وصل إلى أضعاف الضغط الجوي على الأرض، مع درجة حرارة بلغت آلاف الدرجات المئوية.

يقول الباحثون إن هذه الظروف الاستثنائية مكنت من تكوين شكل جديد من الجليد فائق التأيّن يتركب من أيونات هيدروجين سائلة (بروتونات) منتشرة عبر شبكة صلبة من ذرات الأكسجين، وأطلقوا عليه اسم "الجليد 18". لذلك حين يكون الضغط منخفضاً جداً كما هو الحال في أرجاء الكون التي يسود فيها الفراغ، فإن الماء يغلي ويتبخر عند درجة 280 درجة مئوية تحت الصفر – وهي متوسط درجة حرارة الكون – قبل أن يتحول إلى بلورات جليدية.

17/5/2019

كيف يؤثر التلوث البلاستيكي على تنفسنا؟

كشف باحثون أن انتشار التلوث البلاستيكي في المحيطات، يمكن أن يؤدي الى الإضرار بالبكتيريا التي يحتاجها البشر، للمساعدة على التنفس. ويأتي عشر الأكسجين المسنشق ، من نوع واحد فقط من بكتيريا المحيط، عبر عملية التمثيل الضوئي. ولكن الدراسة وجدت أن المواد الكيميائية، التي تتسرب من النفايات البلاستيكية، يمكن أن توقف البكتيريا المنتجة للأكسجين وتضر بنموها. وتثير هذه النتائج مخاوف كبيرة حيث أن البلاستيك الموجود في المحيط سيفوق الأسماك بحلول عام 2050، ليؤثر على البكتيريا الحيوية والضرورية. وقالت المشاركة في الدراسة من جامعة "ماكواري" في استراليا: "إن هذه الكائنات الدقيقة بالغة الأهمية لشبكة الأغذية البحرية، ويعتقد أنها مسؤولة عن زهاء 10% من إجمالي إنتاج الأكسجين العالمي. ولكن كيفية استجابة البكتيريا البحرية مثل prochlorococcus، للملوثات البشرية غير واضحة".

17/5/2019

الخبراء يدقون ناقوس الخطر للتحذير من الواقيات الشمسية

أظهرت دراسة خبراء من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الأخطار الجسيمة التي يسببها استخدام مختلف انواع الكريمات الواقية من الشمس. وذكرت مجلة "medical association journal of the american" أن مخاطر الواقيات الشمسية تنبع من خطر المركبات الكيميائية العضوية فيها، التي تمنع وصول أشعة الشمس فوق البنفسجية للجلد، لكن دم الانسان يقوم بامتصاصها إذا ما استخدمت بكثرة. وأظهرت النتائج بعدما أخذت عينات من دم المتطوعين أن الاستخدام الدوري المنتظم لمستحضرات الوقاية من الشمس على الجلد يؤدي الى زيادة كبيرة في محتوى المواد الضارة التي تجاوزت عتبة السلامة المحددة من قبل ادارة الأغذية والدواء كالأوكسي بنزون وأوبوبينزون وأوكتوكريلين وإيكسامول. ويمكن لهذه المركبات أن تسبب اضرابات هرمونية لدى البشر وتهدد عمل الجهاز التناسلي إضافة لتأثيرها المسرطن.