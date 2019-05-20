وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة يوم الخميس ٣٠ أيار الحالي للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وكالة أنباء رويترز

السعودية تقول إنها تسعى لمنع نشوب حرب والكرة في ملعب إيران

قالت السعودية إنها تريد تجنب نشوب حرب في المنطقة لكنها مستعدة للرد بكل قوة وذلك بعد هجمات نفذت الأسبوع الماضي على أصول نفطية سعودية وإن الكرة الآن في ملعب إيران.

وكالة فرنس برس

تركيا تعلن أنها ستنتج مع روسيا منظومة إس-500

أعلن الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أنّ تركيا وروسيا ستُنتجان بشكل مشترك منظومة الدّفاع إس-500، وذلك بعد جدل أثاره شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي إس-400 من موسكو.

وقد أدّى شراء أنقرة صواريخ إس-400 الروسيّة إلى توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وشدّد إردوغان في اسطنبول على أنّ بلاده "لن تتراجع عن شراء إس-400"، قائلاً "هذه صفقة مبرمة".

وأضاف أمام وفد من الشباب كانوا يطرحون عليه أسئلة "سيكون هناك إنتاج مشترك لـ(منظومة) إس-500، بعدَ إس-400".

لكنّ الولايات المتحدة تُعارض بشدّة حيازة أنقرة نظام إس-400، وتُخيِّرها بين هذا النظام الروسي ومقاتلات إف-35 الأميركيّة التي ترغب تركيا في شراء مئة منها.

وكالة أنباء شينخوا

رئيسة وزراء بريطانيا تقدم "عرضاً جريئاً" في محاولة أخيرة لدفع اتفاق بريكست

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم بتقديم "عرض جريء" في محاولتها الأخيرة لدفع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من البرلمان.

وقالت ماي في مقال نشرته صحيفة (ذا صنداي تايمز)، إن اتفاقاً "جديداً وأفضل" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يقدم لأعضاء البرلمان خلال التصويت على مشروع قانون اتفاق الانسحاب في بداية شهر حزيران.

وأضافت ماي أنها "لن تطلب ببساطة من أعضاء البرلمان التفكير مرة أخرى" فى نفس الاتفاق وإنما فى "حزمة أفضل من التدابير التي اعتقد أنها من الممكن أن تحصل على دعم جديد."

وجاء تعهد ماي وسط مأزق البريكست بعد أن رفض أعضاء البرلمان اتفاقها بشأن البريكست مراراً خلال الأشهر الماضية.

وقال حزب العمال المعارض إنه سيصوت ضد الوثيقة.

ووعدت رئيسة الوزراء بوضع جدول زمنى لمغادرة 10 شارع دونينغ بعد التصويت على اتفاقها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إعلان من الأسطول الأمريكي الخامس بشأن دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت قوات الأسطول الأمريكي الخامس، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالمنطقة.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس ومقره البحرين في بيان إن "دول مجلس التعاون الخليجي بدأت من يوم أمس السبت دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية بالمنطقة".

وتابع أن دول مجلس التعاون الخليجي "زادت بدرجة كبيرة من اتصالاتها وتنسيقها مع بعضها البعض، ومع البحرية الأميركية لدعم التعاون البحري الإقليمي والأمن البحري في المنطقة".