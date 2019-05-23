وكالة الأناضول

رئيس حكومة قبرص التركية الجديد يتسلم مهام منصبه

تسلم أرسين تتار، رئيس حزب "الوحدة الوطنية" في جمهورية شمال قبرص التركية، مهام منصب رئيس الحكومة الائتلافية الجديدة من سلفه، طوفان أرهُرمان رئيس الحزب "التركي الجمهوري" بعد استقالته.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة ذاتها، أن "أرسين تتار" رئيس حزب "الوحدة الوطنية"، و"قدرت أوزارساي" رئيس حزب "الشعب"، وقعا على بروتوكول تشكيل حكومة ائتلافية، بحضور نواب الحزبين. وقدم تتار قائمة تشكيلة الحكومة الائتلافية إلى رئيس البلاد، مصطفى أقينجي، وأعلن عن الأسماء التي تتضمنها التشكيلة الحكومية الجديدة، بحسب المصدر ذاته.

وكالة أنباء رويترز

نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان: نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد

قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن. ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.

وكالة فرنس برس

ستة قتلى في مواجهات مرتبطة بالإنتخابات الرئاسية في اندونيسيا

أسفرت مواجهات بين قوى الأمن وأنصار المعارضة عن ستة قتلى ومئات الجرحى في العاصمة الأندونيسية، حيث تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة غداة الاعلان الرسمي عن إعادة انتخاب جوكو وديدودو. وألقت الشرطة القبض على نحو 70 متظاهراً في جاكرتا داعية الى الهدوء أنصار المرشح المهزوم برابوو سونبيانتو الذي يرفض الاعتراف بهزيمته.

وكالة أنباء شينخوا

شي يشدد على تعليم الأفراد العسكريين من أجل قوات مسلحة قوية

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية التعليم الأفضل للأفراد العسكريين من أجل بناء قوات مسلحة قوية، وذلك عندما تفقد معهد مشاة الجيش التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين. وقال شي: إنه يتعين أن يفي التعليم العسكري بمتطلبات القتال وحاجات القوات المسلحة ومطالب المهام المستقبلية. ووجه شي الأكاديميات والمدارس العسكرية بتعزيز الدعم السياسي وتوضيح الاتجاه وتعميق الإصلاحات وتحسين جودة التعليم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: عودة الثقة بالاقتصاد الروسي آخذة في الازدياد

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجرة رأس المال من روسيا بالفعل إلا أنه أوضح أن العملية العكسية مستمرة أيضًا، مشددا في الوقت ذاته على أن عودة الثقة بالاقتصاد الروسي آخذة في الازدياد. وقال بوتين، في مؤتمر اتحاد النقابات المستقلة الروسي: "أما بالنسبة لرؤوس الأموال التي تهرب خارج روسيا، هي بالفعل، هناك هجرة لرأس المال حقًا، والآن تتدفق ولكنها تتدفق للبلاد أيضًا، أكثر فأكثر، وبكميات كبيرة. قلت ذات مرة، والآن لن أكرر، حذرت رجال أعمالنا بألا يعتمدوا حقًا على موثوقية ودائعهم في الخارج، قد يأتي وقت سيواجهون فيه صعوبة. وها هو عملياً قد حل".