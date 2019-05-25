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موازنة ما تبقى من العام 2019 الأكثر تقشفاً، أُنجزت أرقامها في السراي الحكومي، وهي في طريقها إلى القصر الجمهوري لوضع اللمسات الأخيرة في جلسة ختامية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة فالمصادقة. عامل آخر بدا مستعجلاً لإنجاز مشروع الموازنة وإصلاحاتها وفق مؤتمر "سيدر"، تمثّل بجولة موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية على المسؤولين اللبنانيين. وفيما تمكنت الحكومة من تخفيض عجز الموازنة إلى نسبة 7 ونصف بالمئة، أشار وزير الإعلام إلى أن بعض البنود التي لم تلحظها الموازنة الحالية ستلحظها موازنة العام 2020 التي سيبدأ العمل بها قريباً.

المنار

تسعة عشر عاماً من الكتابة على جبين الّأمة نصراً لن يبور، عمّدته التضحيات وقدسّته الأيّام التي أحالته وأهله ووطنه إلى رعب في واقع وهاجس المحتلين.. جديد هؤلاء الصهاينة بعد النصر الذي افتتحه أيار وأضافه تموز بريقاً وازدهاراً، عرّافون ومشعوذون..، بعد أن عجز الجيش الذي لا يُقهر، عن التحسّب لما يخططه المقاومون اللبنانيون والفلسطينيون. فقد كشف ضباط صهاينة استعانة جيشهم بالمشعوذين للبحث عن أنفاق حزب الله والمقاومة الفلسطينية بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف" العبري.. ليصبح الجيش العبري أسير واقع المعادلات التي رسمها لبنان ومقاومته.

nbn

عشية عيد المقاومة والتحرير، جاءت المواقف اللبنانية لتؤكد الثوابت الوطنية التمسّك بالأرض والثروات واستكمال تحرير ما تبقّى من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وفي ظل ما يحاك للمنطقة من صفقات أكدت حركة أمل على خيار المقاومة الذي كان وسيبقى حاجة وضرورة.

mtv

المعطيات كلها تقود إلى خلاصة واحدة موازنة 2019 هي موازنة الممكن، فالوقت داهم الجميع ولم يعد الوزراء قادرين على الاستفاضة بالنقاش لخفض العجز أكثر، لذا فإن اللبنانيين قد يكونون على موعد مع مسلسل جديد من النقاشات والأرقام والبنود في مجلس النواب.

NTV

خرج التدبير رقم ثلاثة من الموازنة، وحياله أبلغت وزيرة الداخلية ريا الحسن، المجلس أن اجتماعاً سيعقد بين قائد الجيش، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية وستكون العودة إلى مجلس الوزراء لإقرار ما يجري الاتفاق عليه.

المستقبل

مبروك كل موازنة ولبنان واللبنانيين بألف خير. في الجلسة التاسعة عشرة، حُسم الأمر، فولدت الموازنة وانتهت المماطلة من مناقشة الأرقام وتقديم الاقتراحات. ولم تبق سوى جلسة وحيدة تُعقد في القصر الجمهوري تمهيداً لإحالة مشروع الموازنة على المجلس النيابي الأسبوع المقبل. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أبلغ الوزراء أنّ الكلام عن أنّ مشروع الموازنة لا يتضمّن رؤية اقتصادية هو مجرد حكي، لأنّ الرؤية الاقتصادية والإنمائية والاستثمارية، موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر "سيدر" وخطة ماكينزي، والتصحيح المالي، هذا الأمر يحصل على خمس سنوات.

OTV

التقى رئيس الجمهورية، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي اليوت أنغل على رأس وفد، وأكّد أن المقاومة "هي حق طبيعي لأي شعب تنتهك أرضه، أو مياهه، أو سماؤه، لافتاً إلى أن لبنان قدّم للعالم نموذجاً تاريخياً لفاعلية مقاومة الشعوب مهما كانت قوة العدو وقدراته العسكرية.

LBC

جرى إقرار بنود من ورقة الوزير جبران باسيل تتعلق بضبط المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، وفي حال نجح لبنان في عملية الضبط فإن ذلك يوفر للخزينة ما يقارب الـ 65 مليون دولار. وبعدها يستعدّ الرئيس الحريري للتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمتين الطارئتين في مكة: القمة العربية والقمة الإسلامية، فهل ستلائم أرقام الموازنة شروط "سيدر" التي جال في بيروت موفد الرئيس ماركون للاستطلاع أين أصبح لبنان في التجاوب مع الشروط التي التزم تطبيقها؟

الميادين

ولي العهد السعودي يبحث في جدة مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ‎السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو آخر المستجدات في السودان. وقوى المعارضة تعلن استعدادها للعصيان المدني بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

الجزيرة

قادة العراق والأردن وفلسطين يؤكدون في قمة ثلاثية بعمان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف المسائل بما يخدم القضايا العربية، وعلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة.

العربية

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استقالتها من منصبها، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.