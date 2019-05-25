لبنان الحر

التقت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي اوريليان لو شوفالييه ووفداً من السفارة الفرنسية، وتم خلال اللقاء البحث في كافة مشاريع الوزارة في قطاعاتها المتعلقة بالنفط​، ​المياه​ و​الكهرباء​. وأبدى الوفد تجاوبه لكافة الإجراءات المتخذة في ​وزارة الطاقة​ وخاصة على صعيد ​خطة الكهرباء​.

صوت لبنان

زارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، أثناء جولتها إلى الجنوب، قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، واجتمعت بعدد من الضباط والرتباء والجنود، أبرزهم العسكريين الإناث.

radio orient

عرضت رئيسة كلتة المستقبل النيابية النائب ​بهية الحريري​ مع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة إلى جانب البرامج التي تدعمها ​الأمم المتحدة​ على أكثر من صعيد وقضايا ذات اهتمام مشترك.

اذاعة النور

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​ في دارته في بعبدا النائب ​عدنان طرابلسي​ يرافقه الدكتور أحمد الدباغ، اللذين وجها لمعوض دعوة لحضور حفل إفطار تقيمه الجمعية. كما تم البحث في آخر التطورات على الصعيدين المحلي والاقليمي.

صوت المدى

زارت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​ وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ وناقشت معها أموراً خدماتية تهم زحلة و​البقاع. ووعدت الحسن بـ"دراسة وتلبية القضايا الملحة تحت سقف القوانين التي تتيح لها ذلك"، مؤكدة أن "الانماء واحد لا يتجزأ ولا يفرق بين المناطق ضمن مسيرتها الوزارية".