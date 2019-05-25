أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وبحسب البنتاغون تنشر الولايات المتحدة حالياً بين ستين وثمانين ألف جندي في المنطقة. وقال ترامب في تصريح في البيت الأبيض "نريد أن تكون لدينا حماية في الشرق الأوسط"، مضيفاً "سنرسل عدداً قليلاً نسبياً من الجنود، غالبيتهم للحماية، سيكون العد حوالي 1500 شخص". وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن حوالي 900 فقط من هؤلاء سينتشرون لأول مرة وإن 600 موجودون بالفعل في المنطقة وسيتم تمديد بقاؤهم.

يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إقرار 22 صفقة أسلحة مع كل من السعودية والإمارات، تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وإذا كان ترامب يواجه معارضة شديدة في الكونغرس، من قبل الجمهوريين والديموقراطيين على السواء، فهو يعتزم استغلال ثغرة في قانون السيطرة على الأسلحة، وذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، ما يجنبه مراجعة الكونغرس.

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس، وهي تحاول أن تحبس دموعها أنها ستترك منصبها، لتفتح الباب لمنافسة ستأتي برئيس جديد للوزراء، يمكن أن يسعى لخطة انفصال أكثر وضوحاً عن الاتحاد الأوروبي.

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس أن أوروبا مهددة بالتفكك والخروج من التاريخ. وقال لإذاعة "آر تي إل": "أنا قلق على أوروبا، لأنها مهددة بالانسلاخ والتفكك ومهددة بالخروج من التاريخ"، مشيراً أيضاً إلى مخاطر التفسخ. وأضاف: "باتت أوروبا ساحة رهانات بين قوى تريد تفكيكها".

كشفت موسكو أمس عن البنود الرئيسية للاتفاق العسكري الروسي – السوداني لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، والتي صارت حيز التنفيذ في التاسع من أيار الحالي. وتنص الاتفاقية على "السماح بدخول السفن الحربية بعد الإخطار بذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل تاريخ الدخول".

ذكرت صحيفة "فيدموستي" أن الحكومة الروسية تعد قراراً لتسهيل إجراءات بيع الأسلحة الروسية لمستورديها الرئيسيين عبر تصديرها لبلدان ثالثة، تعيد هي بيعها للمستورد بشروط. وأوضحت الصحيفة أنه "سيتوجب على الدولة التي تتسلم الأسلحة الروسية من بلد وسيط، أن تقدم للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التنقي العسكري مع البلدان الأجنبية، شهادة تثبت أنها المستخدم النهائي لهذا السلاح". ويهدف القرار الروسي لمواجهة قانون CAATSA الأميركي الصادر في آب 2017، وينص على إمكانية فرض العقوبات الأميركية على أي دولة تستورد الأسلحة الروسية.