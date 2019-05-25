نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، تقارير عن هجمات كيميائية في إدلب السورية. وقال: "ليس شيئاً مثيراً للدهشة أن تسعى الخارجية الأميركية لفرض كذبة أخرى على العالم بشأن هجوم كيميائي في إدلب". وأضاف: "مما يدعو للسخرية هو التصريحات العلنية من قبل مرصد حقوق الإنسان البريطاني ومنظمة الخوذ البيضاء التي تنفي هذه التصريحات". وأضاف: "كل محاولات وزارة الخارجية الأميركية لاختراع قصة حول الهجمات الكيميائية، ليست أكثر من غطاء سياسي لمحاولات الإرهابيين اليائسة لتخفيف حدة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وإشعال كارثة إنسانية هناك".

ينفذ الجيش السوري قصفاً مدفعياً وصاروخياً وجوياً مركزاً على معاقل الإرهابيين في ريف حماه الشمالي والشمالي الغربي، وفي ريف إدلب الجنوبي، تمهيداً لهجوم بري كاسح باتجاه عمق المنطقة المنزوعة السلاح. ونقل عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن قوات الجيش السوري، بدأت مع ساعات ليل (أول) أمس عملية تمهيد مدفعي وصاروخي مكثفة باتجاه مواقع المسلحين على كامل المحور الشمالي والشمالي الغربي لحماه، فيما يستمر الطيران السوري والروسي بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المركزة على مواقع المسلحين ومناطق انطلاق هجماتهم.

عثرت وحدات الجيش السوري على مشفى ميداني للتنظيمات الإرهابية يحتوي أقنعة واقية من المواد الكيميائية وكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والجراحية.

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة أمس، مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان "التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية"، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

تعرض مجمع في وسط العاصمة الليبية، يجتمع فيه نواب مناهضون للمشير خليفة حفتر أمس، لقصف تسبب بأضرار مادية بدون تسجيل خسائر بشرية، فيما اتهمت السلطات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قوات حفتر باستهداف المقر.

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً طالب فيه بسحب ترخيص وكالة أسفار تونسية تمارس نشاطات مشبوهة، واتهمها بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني". وشدد على ضرورة معاقبة كل وكالات الأسفار التي يثبت تورطها في العملية نفسها، مشيراً إلى أنه "تجند لمنع مثل هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها".