الجمهورية/ أسعد بشارة

لفت إلى أنه كان أمام لبنان خيارات عدة منها قبول الوساطة الأميركية لترسيم الحدود البحرية والبرية، وقد قبل بها بعد شد وجذب، ومنها أيضاً الذهاب إلى رفع دعوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات الربح والخسارة، ومن احتمال انتظار أشهر أو سنوات لبَتّ الدعوى، وهو بالطبع ليس في مصلحة المتقاضين بغض النظر عن طبيعة الحكم الذي سيصدر. ونقل عن مصادر مطلعة على التفاوض قولها إن التفاوض البري سيكون الأهم، ولا سيما حول النقاط التي وضع عليها لبنان تحفظاً، وأبرز النقاط الحدودية تلك التي تصل اليابسة بالبحر عند رأس الناقورة، وهي تبعد 500 متر من المقرّ الذي ستتم فيه المفاوضات. هذه النقطة على الخط الأزرق التي تطلق عليها نقطة "بي 1"، استطاع الجيش اللبناني بغفلة تفاوضية من اسرائيل أن يدخل إليها، بمرافقة قوات "اليونيفل" وأن يستحصل على إثباتات حول كونها ضمن الأراضي اللبنانية، وهي نقطة تعطي المفاوض اللبناني أرجحيّة في النقاش حول رسم الخط البحري، تجاوزاً لخط هوف، الذي بدأ ترسيمُه انطلاقاً من نحو 4 كلومترات داخل البحر وصولاً الى نهاية المياه الاقليمية للبنان ولفلسطين المحتلة.

الديار/ دوللي بشعلاني

أشارت إلى أن المستشار الديبلوماسي المعاون لرئيس الجمهورية الفرنسية أوريليان لوشوفالييه، عاد إلى لبنان بعد 6 أشهر على زيارته الأخيرة لكي يُناقش مع المسؤولين السياسيين سلسلة أمور تهمّ فرنسا في المرحلة الراهنة. ولعلّ أبرز هذه العناوين، على ما أكّدت مصادر سياسية مواكبة، مدى تطبيق لبنان للتوصيات التي خرج بها مؤتمر "سيدر" وتنفيد الإصلاحات المطلوبة في الموازنة العامة التي هي في صدد الإقرار، ومسألة ترسيم الحدود البريّة والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

اللواء/ أنطوان الأسمر

اعتبر أن النقاشات الوزارية والنيابية في صلب الموازنة، أظهرت الحاجة القصوى إلى إعادة النظر في مجمل النموذج الاقتصادي، الريعي بغالبيته، القائم منذ التسعينات. فالاقتصاد الخدميّ القائم على تحويلات المغتربين الى جانب بعض المداخيل من القطاع السياحي، المرتبط أساساً بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، انتهى إلى فشل ذريع. لكن هذا الفشل لم يُترجم فقط دينا عاماً قارب الـ ١٠٠ مليار دولار واقتصاداً موبوءاً وقاصراً عن القيام بمجتمع، بل الأخطر أنه قضى على القطاعات الإنتاجية (صناعية وزراعية)، وعثّر عن قصد، تزخيم اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمي.