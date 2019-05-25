روسيا اليوم

ماي تعلن أنها ستستقيل من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم. وقالت ماي في مؤتمر صحفي إن قرارها هذا يأتي لإفساح المجال أمام زعيم جديد لمحاولة الخروج من "الطريق المسدود" بشأن إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت ماي، أن "الصورة أصبحت واضحة بالنسبة لها، وهي أنه من صالح البلاد أن يكون هناك رئيس وزراء جديد يقود جهود بريكسيت".

روسيا اليوم

موسكو تعد قراراً يحمي مستوردي أسلحتها من العقوبات الأمريكية

ذكرت صحيفة "فيدوموستي"، أن الحكومة الروسية تعد قراراً لتسهيل إجراءات بيع الأسلحة الروسية لمستورديها الرئيسيين عبر تصديرها لبلدان ثالثة، تعيد هي بيعها للمستورد بشروط. وأوضحت الصحيفة أنه سيتوجب على الدولة التي تتسلم الأسلحة الروسية من بلد وسيط، أن تقدّم للهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري مع البلدان الأجنبية شهادة تثبت أنها المستخدم النهائي لهذا السلاح. وهذه الشهادة يتعهد فيها المشتري بعدم إعادة بيع السلاح دون إذن من موسكو، كما يقرّ فيها المورد الوسيط أيضاً، بأنه حصل على الأسلحة بشكل رسمي من روسيا حصراً.