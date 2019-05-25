وكالة الأناضول

المفوضية الأوروبية: استقالة ماي لن تغير شيئاً بمفاوضات "بريكست"

أعلنت المفوضية الأوروبية خلال تصريحات الإعلامية مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية، أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، "لن تغيّر شيئاً" في موقف الدول الـ27 الأعضاء، بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقالت أندريفا، إن "الاتحاد الأوروبي سيحترم رئيس الوزراء (البريطاني) الجديد، لكن ذلك لا يغير شيئاً في الموقف الذي اعتمده المجلس الأوروبي حول اتفاق خروج بريطانيا من التكتل".

وكالة أنباء رويترز

ترامب سيرسل 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، أغلبها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران. وأضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبياً من القوات. وقال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لرويترز، إن القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة وستشمل مهندسين.

وكالة فرنس برس

ترامب يأمر الاستخبارات بالتعاون في ما يتعلق بـ"التجسس" على حملته الرئاسية

أمرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجهزة الاستخبارات بأن "تتعاون بالكامل" مع تحقيق يجريه وزير العدل حول ما وصفه بأنه "تجسّس" على حملته الرئاسيّة عام 2016. وقالت ساره ساندرز المتحدّثة باسم الرئاسة في بيان إنّ الرئيس دعا تلك الأجهزة إلى "التعاون بشكل سريع وكامل" مع التحقيق الذي يقوده بيل بار بشأن "أنشطة مراقبة الانتخابات الرئاسية عام 2016". وأشارت إلى أنّ بار "يملك السُلطة المطلقة" لرفع السرّية عن أيّ معلومات مرتبطة بذلك. وتأتي هذه الخطوة في وقت ترفض إدارة ترامب، التعاون مع تحقيقات برلمانيّة أطلقها في الكونغرس الديموقراطيّون الذين يُناقشون مسألة عزل الرئيس.

وكالة أنباء شينخوا

روسيا والسودان تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

قيّمت روسيا والسودان بشكل إيجابي التعاون العسكري بينهما وتعهدتا بتعزيزه، وفقاً لاتفاقين ثنائيين نُشرتا على الموقع الإلكتروني للمعلومات القانونية الروسية. وذكرت وثيقة واحدة أن روسيا والسودان تبادلتا الآراء والمعلومات عن الشؤون السياسية - العسكرية وقضايا الأمن الدولي. واتفقتا على تبادل خبراتهما في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والتعاون في عمليات البحث والإنقاذ في البحر، والتدريب المشترك للقوات وتبادل الزيارات الثنائية للسفن والطائرات الحربية. ويتيح الاتفاق الآخر إنشاء مكتب تمثيل لوزارة الدفاع الروسية في السودان بطاقم يتكون من 4 أشخاص. وهدف المكتب هو المساعدة في تطوير القوات المسلحة السودانية وتدريب أفراد القوات السودانية على استخدام وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة من روسيا.