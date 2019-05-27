الوكالة الوطنية للإعلام

أفيوني: تخفيض عجز الموازنة وسيلة لتحقيق غاية أهم وهي تحفز الاقتصاد والنمو

اعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن "النتيجة التي توصّل إليها مجلس الوزراء من جهة تخفيض العجز في الموازنة كانت إيجابية جداً، خصوصاً مقارنة بالعام الماضي والارتفاع الكبير للعجز في العام 2018"، مشدداً على أنه "بذلك يكون لبنان قد أرسل إشارات واضحة للمواطن اللبناني والمستثمر والمودع والمجتمع الدولي، بأن الحكومة جادة في تخفيض العجز ومعالجة الوضع المالي، وهذا أمر أساسي، لأن تخفيض العجز وسيلة لتحقيق الغاية الأهم وهي تحفيز الاقتصاد".ي سهلات القموعة والمناشدات لم تجد ن

وكالة الأناضول

السعودية وبريطانيا تناقشان مستجدات القضايا الإقليمية

بحثت السعودية وبريطانيا، الأحد، مستجدات القضايا الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، استقبل الجبير أيضاً سفير اليابان لدى المملكة توساكا ايمورا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى الجبير، الأسبوع الماضي، سلسلة من الاجتماعات مع بعض سفراء الدول الأوربية ناقشت القضايا الإقليمية والدولية.

وتشهد منطقة الخليج العربي توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جرّاء تخلّي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وكالة فرنس برس

ترامب: "الجزء الأساسي" من المحادثات التجارية سيجري بعد الانتخابات في اليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة الأحد أن الولايات المتحدة واليابان "تقدمتا كثيراً" في محادثتهما التجارية، لكن "الجزء الأساسي" من المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز في اليابان.

وكتب ترامب في تغريدته "تقدمنا كثيراً في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان". وأضاف أن "الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جداً. لكنه أكد أن "الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز وأتوقع أرقاما كبيرة"، ملمّحاً بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

وكان الرئيس الأميركي تعهّد السبت بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان "أكثر إنصافاً"، في مستهل زيارة إلى طوكيو تستمر أربعة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

وكالة أنباء شينخوا

دبلوماسي صيني: العلاقات الصينية الباكستانية ما زالت لديها قدرة هائلة على النمو

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن زيارة نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان المقبلة إلى باكستان ستساعد في تعميق التعاون الاستراتيجي على كل الأصعدة بين الصين وباكستان.

وأعلن المتحدث لو كانغ أن نائب الرئيس وانغ سيزور باكستان في 26 أيار بناءً على دعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وخلال الزيارة، سيلتقي وانغ بالرئيس الباكستاني عارف علوي وسيعقد محادثات مع خان. وسيتبادل الجانبان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب لو.

وأوضح لو أن الصين وباكستان، شريكتان تعاونيتان استراتيجيتان وصديقتان، تدعمان بقوة بعضهما البعض في القضايا الخاصة بالمصالح الرئيسية لبعضهما البعض ودائماً ما تعتبر الصين أن باكستان أولوية في دبلوماسيتها.

وأضاف أن العلاقات الثنائية تتمتع بقوة دافعة جيدة بتبادلات متكررة عالية المستوى وتعاون عميق وتنسيق وثيق في الشؤون العالمية والإقليمية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الجوي السعودي يحبط استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين كانت في اتجاهها لمطار الملك عبدالله بجازان، حسبما أفادت وكالة "واس".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة من صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيين.

وكانت الطائرة تستهدف مطار الملك عبد الله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً.