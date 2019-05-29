الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض وساترفيلد الاتصالات القائمة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفي حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد، وتداول معه في الاتصالات القائمة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وذلك في ضوء المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لتوفير المناخات الملائمة لبدء عملية الترسيم. وقد اطلع السفير ساترفيلد الرئيس عون على ما تحقق حتى الآن من الاتصالات التي أجراها والتي سوف تستمر خلال الأيام المقبلة.

وكالة الأناضول

أردوغان يعقد اجتماعاً مع نظيره العراقي

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعاً الثلاثاء، مع نظيره العراقي برهم صالح. وأضافت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع الذي جمع أردوغان ونظيره العراقي عقد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول. ولفتت المصادر أن الاجتماع جرى بعيداً عن عدسات الإعلام.

وكالة أنباء رويترز

المعارضة السودانية تبدأ أول يوم من الإضراب

بدأ تحالف المعارضة السودانية وجماعات احتجاجية إضراباً يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وتعثرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بعد أسابيع من المفاوضات بشأن من ستكون له اليد العليا بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي. وشارك في الإضراب معظم العاملين في القطاع الطبي ومكاتب الكهرباء وموظفي البنك المركزي والبنوك التجارية لكن بقية القطاعات لم تتأثر سوى بشكل جزئي.

وكالة فرنس برس

دعوة أميركية مصرية إلى الهدوء في ليبيا وسط هجوم طرابلس

دعت الولايات المتحدة ومصر، الداعم الرئيسي للمشير الليبي خليفة حفتر، الثلاثاء إلى الهدوء في ليبيا مع مواصلة حفتر هجومه على طرابلس. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو ناقش الأزمة في ليبيا في مكالمة هاتفية مع وزير نظيره المصري سامح شكري. وناقش الوزيران "الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع مزيد من التدهور"، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أول تصريحات لرئيس الأركان الجزائري بعد إحجام المرشحين عن خوض انتخابات الرئاسة

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح إلى تبني الحوار الجاد باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. ونقلت قناة النهار الجزائرية عن صالح، قوله اليوم الثلاثاء: "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها يكمن في تبني الحوار الجاد"، مؤكداً: "الشعب الجزائري يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة". وأضاف صالح: "الحوار يجب أن تشارك فيه النخب والشخصيات الوطنية… مستعدون للاستماع للجميع بكل روية وهدوء"، لافتا إلى أن "الحوار يكون بالتطلع نحو ضرورة وحتمية إيجاد الحلول دون تأخير".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

عراقجي: بتوقيع معاهدة عدم الاعتداء يمكن تمهيد الطريق لبناء الثقة في المنطقة

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، إنه يمكن من خلال آليات مثل مجمع الحوار الإقليمي في الخليج الفارسي وتوقيع معاهدة عدم الاعتداء، تمهيد الطريق لبناء الثقة والتعامل البناء بين دول الجوار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عراقجي مع مساعد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" اليوم الثلاثاء في الدوحة؛ وذلك في آخر محطة للجولة الإقليمية التي بدأها بسلطنة عمان ومروراً بالكويت وانتهاء بقطر.