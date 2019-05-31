الدوري الأميركي للمحترفين تورونتو يقصي ميلووكي

كتب النجم كاواي ليونارد فصلاً تاريخياً في سيرة فريقه تورونتو رابتورز الذي تأسس في العام 1995، بقيادته إلى نهائي الـ NBAللمرة الاولى، وذلك على حسابه ميلووكي باكس صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم.

الشرق:27/5/2019

لوف يرحب باحتمال عودة لوروا سانيه

رحب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم لوف باحتمال انتقال الجناح الدولي لوروا سانيه من نادي مانشستر سيتي بطل إنكلترا إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، معتبراً ان خطوة كهذه ستكون جيدة "له ولنا". وفي تصريحات خلال حفل أقامته صحيفة "بيلد" في برلين، قال لوف أن بايرن "لطالما كان مكاناً جيداً" بالنسبة إلى اللاعبين. أضاف "برأيي، لوروا براحة كبيرة في مانشستر سيتي. لا أعرف ما يخطط له"، مع ترحيبه بعودته المحتملة للدوري الألماني (البوندسليغا). وأوضح "إذا حصل الانتقال، سيكون خطوة جيدة له ولنا".

الشرق:28/5/2019

جائزة موناكو الكبرى هاميلتون يفوز ويوسع الفارق في الصدارة

حقق فريق مرسيدس فوزه السادس تواليا" في السباقات الستة الأولى في بطولة العالم 2019 للفورمولا واحد، بتتويج بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في جائزة موناكو الكبرى، مهديا إياه الى أسطورة السباقات نيكي لاودا الراحل مطلع الأسبوع عن 70 عاما".

الشرق:28/5/2019

رولان غاروس خروج فوزنياكي وفينوس

نجحت لاعبة كرة المضرب الروسية كوديرميتوفا باقصاء اللاعبة الحسناء كارولين فوزنياكي مبكرا" من منافسات بطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة للتنس للسيدات على الرغم من خسارتها المجموعة الأولى 6-0، قبل أن تنتفض وتفوز بمجموعتين 3-6 و 3-6، لتكون هذه أول مرة تودع فوزنياكي من هذا الدور في إحدى بطولات الغراند سلام منذ ويمبلدون 2016.

الجمهورية:28/5/2019

رونالدو لم يلبّ الطموحات وإيكاردي تمرّد

أسدلت الستارة على بطولة الإيطالي بعد موسم شهد الكثير من الايجابيات والسلبيات وتتويجا" جديدا" ليوفنتوس، هو الثامن تواليا" وال35 في تاريخه.

إعتبر القدوم المفاجىء للبرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، في صفقة قاربت 100 مليون يورو الصيف الماضي،بمثابة الحبة الأخيرة في العنقود من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

بيد أنّ تواجد إبن ال34 في صفوف فريق "السيدة العجوز" لم ينه صيام ناديه عن اللقب القاري المستمر منذ 23 عاما"، لكنه أدّى دورا" هاما" في تتويج فريقه بطلا" للدوري المحلي، وكان هدّافا" له مع 21 هدفا" في 31 مباراة خاضها ، من دون أن يتوّج في المقابل هدافا" للدوري.

الشرق: 29/5/2019

بيريز لن يسمح لراموس بالرحيل

تحدث رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز عن إمكانية رحيل قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس عن النادي خلال الفترة المقبلة.

الشرق: 29/5/2019

يوفنتوس يريد ايسكو

أشارت تقارير صحفية إيطاليا إلى أن إيسكو لاعب وسط ريال

مدريد البالغ عمره 27 عاماً بات أحد الأهداف الرئيسية ليوفنتوس للموسم المقبل، وقالت صحيفة" توتوسبورت"

الإيطالية إن اليوفي عرض 60 مليون يورو لضم لاعب وسط ملقة السابق، وأشارت إلى أن إيسكو أحد أهم طلبات ماوريتسيو

ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي والمتوقع أن يصبح مديراً فنياً ليوفنتوس الموسم المقبل.

الشرق 30/5/2019

نيمار يتعرض للضرب

يبدو أن قرار سحب شارة قيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم من نيمار دا سيلفا، سيكون له تأثير سلبي للغاية على نجم السليساو، قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا يوم 14 المقبل وقرر مدرب منتخب البرازيل "تيتي" سحب شارة القيادة من نيمار، وتسليمها إلى داني الفيش، في أعقاب اعتداء نيمار على مشجع عقب مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين في نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت بخسارة سان جيرمان بركلات الترجيح.

وشهدت تدريبات منتخب البرازيل الأخيرة، لعبة عنيفة من نيمار تجاه زميله الشاب إيفرتون (19 عاماً)، وخلاله نجح إيفرتون في مراوغة نيمار من خلال تمرير الكرة من بين قدميه، على طريقة "الكوبري" الشهيرة، فما كان من نيىمار سوى جذب إيفرتون من قميصه وإسقاطه على الارض، ثم أعطاه ظهرة دون أن يعتذر له عن هذا التدخل العنيف.

الديار 30/5/2019

بايرن ميونيخ يرصد مبلغاً ضخماً لضم باولو ديبالا

صلاح: أحلم بتسجيل هدف الفوز في دوري الأبطال

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" ان عدد الأهداف المسجلة في الموسم المنقضي بلغ 973 هدفاً في 306 مباراة، وهو ما يساوي عدد الاهداف المسجلة في موسم البطولة قبل 32 عاماً، كما يعتبر رقماً قياسياً جديداً في الألفية الحالية.