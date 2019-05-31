دءوكالة الأناضولنة 202

أردوغان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يحظى بأهمية كبيرة للطرفين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اكتمال عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن تحظى بأهمية بالنسبة لنا ولأوروبا أيضاً.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، في برنامج "استراتيجية الإصلاح القضائي"، الذي نُظّم بالعاصمة أنقرة.

ولفت أردوغان أن أكبر مكاسب عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي كانت في عملية الإصلاحات، وخاصة في طريقة الإعداد وتطوير القدرة على تطبيق الإصلاحات.

وأوضح أردوغان، أن وثيقة الإصلاح القضائي الجديدة، تتضمن منظورين رئيسيين، و9 مقاصد، و63 هدفاً، و256 فعالية.

وكالة أنباء رويترز

ترامب وماي يبحثان قضية هواوي الصينية في لندن الأسبوع المقبل

قال مسؤول بريطاني الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سيناقشان قضية شركة هواوي الصينية والجهود لبناء شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة خلال زيارة الرئيس الأميركي للندن الأسبوع المقبل. وأضاف أن ماي ستتحدث على الأرجح مع ترامب عن اجتماعه القادم المزمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكالة أنباء شينخوا

وزير الدفاع التونسي يبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون في المجال العسكري

بحث وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري، مع سفير الصين لدى تونس وانغ وينين.

وقال مصدر من السفارة الصينية بتونس، لوكالة أنباء شينخوا، الخميس، إن سفير الصين لدى تونس وانغ وينين، التقى أمس الأربعاء، مع وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، وبحث معه السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري.

وأكد وانغ وينين بهذه المناسبة، حرص بلاده على دعم علاقات التعاون الصيني - التونسي، واستعدادها لدعم الجيش التونسي في مختلف المجالات، خاصة المُتعلقة بمجالي التكوين وتقديم الخدمات الصحية بالجيش.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يقدم للدوما مشروع قانون لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ الموقعة مع واشنطن

أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم للمجلس مشروع قانون توقف بموجبه روسيا العمل بمعاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، الموقعة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وقال فولودين للصحفيين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لمجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق عمل روسيا بمعاهدة تقليص الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية".

وأشار فولودين إلى أنه خلال ساعة واحدة سوف ينظر مجلس الدوما في مشروع القانون ويحدد موعد دراسته.

يذكر بأن ترامب كان أعلن، في وقت سابق، عن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.