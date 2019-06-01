المسلّح

رصد إنتاج أول مروحية روسية جديدة من طراز Mi-28NM.

تم رصد أول مروحية من طراز Mi-28NM حول مصنع طائرات الهليكوبتر Rosvertol في روستوف نا دون أثناء رحلة تجريبية للمروحية Mi-28NM وهي نسخة حديثة للغاية من مروحية الصياد الليلي Mi-28N ‘Night Hunter with مع معدات رادار جديدة على متن الطائرة

تضم نظامًا مبتكرًا للتصوير والتوجيه يمكن التعرف على جهاز Mi-28NM المتقدم بواسطة رادار جديد في أنف المروحية.

تم تجهيز المروحية بمحطة رادار N025 ، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي طائرة الهليكوبتر Mi-28 NM على جسم معدل ومحركات حديثة ونظام راديو لاسلكي إلكتروني ونظام رؤية مستهدف ومحطة طاقة إضافية ومعدات للاتصال بالمركبات الجوية غير المأهولة UAV.

من المتوقع أن يتم تزويد Mi-28NM بصاروخ موجه جديد يصل مداه إلى أكثر من 25 كيلومتراً حيث لا يتجاوز المدى الأقصى للصواريخ الموجهة التي تستخدمها المروحيات القتالية الروسية في الوقت الحالي 15 كيلومتراً وسيتم توجيه الصاروخ بواسطة نظام الملاحة بالقصور الذاتي على متن الطائرة.

سيتم تحميل معلومات حول موقع الهدف في النظام أثناء الإطلاق كما ستتلقى المروحية ، بدورها ، المعلومات من أنظمة الكشف الخاصة بها أو من نظام الإدارة المتكاملة للقوات والأسلحة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة ، تم رصد النموذج الأولي لطائرة هليكوبتر هجومية روسية متقدمة ، معروفة باسم Mi-28NM في سوريا في مارس الماضي .

الأمن والدفاع العربي

عملية الإنتاج الصناعي لمحرك مقاتلة سو-57 الجديد تنطلق

أفادت وكالة “"تاس"الروسية نقلاً عن مكتب “لولكا” الروسي لتصميم المحركات، بأن عملية الإنتاج الصناعي للمحرك الجديد الذي تم تصميمه خصيصاً لمقاتلة “سو-57” الروسية قد انطلقت، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري. وقالت الوكالة إن أعمال التصميم أسفرت عن تجميع 38 محركا من طراز "آل-41 إف-1"، استخدم 20 منها لاختبار مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس. وقال ناطق باسم مكتب التصميم "لولكا" إن “آل-41 إف-1” عبارة عن محرك تيربو نفاث ثنائي المراحل. ويختلف المحرك عن سابقيه بنظام إدارة رقمي أوتوماتيكي تم تصميمه بناء على قطع الغيار الروسية فقط. ويتوفر في المحرك أيضا نظام إشعال غرفة الاحتراق الأساسية وغرفة "الفرساج"(الاستهلاك الفائق للوقود) والذي لا يستخدم الأوكسيجين بل البلازما. وأضاف الناطق أن المحرك الجديد سيستخدم في مقاتلة “سو-35” أيضا. ويضمن المحرك، حسب الناطق، قدرة فائقة على المناورة وقوة دفع كبيرة، والتخفي عن الرادارات الحرارية. كما يؤمن القدرة على التسارع حتى السرعة فوق الصوتية دون تشغيل نظام الفرساج. يذكر أن أول رحلة جوية لمقاتلة "سو-57" باستخدام محرك "آل-41 إف-1" تحققت نهاية عام 2017.

الأمن والدفاع العربي

تطوير عربة رصد عسكرية روسية بقدرات فريدة ومتطورة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير عربة رصد عسكرية بقدرات فريدة ومتطورة، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري. وتعد عربة "BOMAN" الجديدة نموذجاً معدلاً عن عربات "tiger" العسكرية الروسية رباعية الدفع المصفحة، وطورت خصيصا لتعمل كعربة سريعة الحركة، قادرة على رصد مواقع العدو وتحركاته، وإرسال إحداثياته ومواقعه الدقيقة للطيران الحربي ليتعامل معها. وزوّدت هذه المركبة بأنظمة اتصالات متطورة قادرة على ربطها بمختلف أنواع المروحيات والطائرات الحربية، ومحطات الرصد والاتصال الأرضية، بالإضافة إلى أنظمة رؤية حرارية، وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأنظمة ليزرية لقياس المسافات والتحديد الدقيق للمواقع. كما تسلحت "BOMAN" بصواريخ مضادة للدروع والآليات المصفحة، ومدفع رشاش، وأنظمة حماية من الصواريخ الموجهة، وهيكل متين قادر على حماية أفراد طاقمها من انفجارات الألغام، وطلقات المدافع الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنظمة تشويش قادرة على شل عمل رادارات العدو.

الأمن والدفاع العربي

تعرّف إلى مواصفات منظومة “إس-350” الروسية.. خط الدفاع الجوي الأخير

تحل منظومة “إس-350” (فيتياز) مكان منظومة “إس-300 بي إس” الكلاسيكية التي صنعت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ودخلت عام 1982 في خدمة الجيش السوفيتي. وانتهى اختبار "إس-350" (فيتياز) الروسية الحديثة مؤخرا، وتمثل المنظومة الجيل الجديد للدفاعات الجوية الروسية. وتعمل بتعاون وثيق مع المنظومات الأبعد مدى، مثل "إس-300 في 4" و"إس-400" و"إس-500"، التي يستهدفها العدو عادة. وقالت صحيفة "Military Watch Magazine" الأميركية إن منظومة "KM-SAM" الكورية الجنوبية تعد المنظومة الوحيدة المماثلة للمنظومة الروسية "إس-350". وتخصص "إس-350" لحماية المنظومات الروسية الثمينة من الصواريخ المعادية. ويمكن أن تحمل منصة واحدة للمنظومة 12 صاروخاً، ما يزيد ضعفا عما تحمله منصة في مثيلتها الكورية. تجدر الإشارة إلى أن مدى عمل صاروخ "9" M96E2 الذي تتزود به "إس-350" يبلغ 120 كيلومترا. ويستطيع اعتراض الأهداف المحلقة بسرعة 4800 متر في الثانية. وعلاوة على ذلك، فإن "إس-350" تضمن حماية ثلاثية الأنساق قصيرة ومتوسطة المدى، فضلا عن قدرتها العالية على المناورة والبقاء.

الدفاع العربي

مصادر صينية تشير إلى أن برامج مقاتلات J-11D و J-20 تتنافس من أجل التمويل

يبدو أن المقاتلتين الصينيتين الرئيسيتين ، وهما J-11D و J-20 ، تتنافسان على التمويل ، على الرغم من أن البرنامجين يبدوان أن لهما مهام متباينة بشكل واضح ، وفقًا للمعلومات الأخيرة التي قدمتها مصادر صينية إلى Jane’s.

ظهرت بعض تفاصيل هذه البرامج من خلال فيلم وثائقي خاص أعدته مؤسسة اختبار الطيران الصينية (CFTE) في قاعدة شيان يان ليانغ الجوية. تم إصدار الفيلم للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس المنشأة. وأظهر الفيلم الوثائقي لقطات عن قرب لطائرة شنيانغ J-11D لا تزال في المصنع التمهيدي ووصفها بأنها “واحدة من أحدث الطائرات التي نجحت في اجتياز برنامج اختبار الطيران الحكومي”. يعد عرض J-11D بشكل بارز بهذه الطريقة إشارة واضحة إلى أن البرنامج لم يتم إلغاؤه ، كما أشيع سابقًا ، وأن إنتاج هذه النسخة الحديثة من J-11 سوف يستمر ، وفقًا لمصادر الصناعة الصينية.

وذكرت المصادر نفسها في وقت سابق أن التكاليف المدمجة لاستمرار اختبار ووضع اللمسات الأخيرة على كل من تصميم J-11D وتكوين المقاتلة الشبح J-20 ، التي صممها وبناها منافسي شنيانغ في Chengdu Aerospace في مقاطعة Sichuan ، كانت جزئياً سبب اعتقاد أن J-11 المتقدمة ستكون على قائمة الإلغاء.

سبب آخر كان يُعتقد بأنه يهدد مشروع J-11D هو فكرة أن فريق تصميم شنيانغ Shenyang يبدو أن لديه مهمة أخرى أكثر إلحاحًا: تطوير نسخة من المقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس FC-31 خاصة بحاملة الطائرات. ذكرت العديد من التقارير السابقة أن الحاجة إلى مقاتلة قادرة على العمل في حاملة الطائرات لاستبدال أحد المنتجات القديمة لشركة شنيانغ ، J-15 ، أصبحت أكثر وضوحاً.

الدفاع العربي

الهند تؤكد إجراء الاختبار الأول لسلاح مضاد للأقمار الصناعية

في 27 مارس / آذار، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن علماء البلاد قد دمروا في وقت سابق قمراً صناعياً في المدار الأرضي المنخفض بصاروخ ، مما يدل على قدرة الهند "كقوة فضائية".

وقال ناريندرا مودي إن سلاحًا مضادًا للأقمار الصناعية، يُعرف باسم ASAT ، استهدف بنجاح قمراً صناعياً يوجد في المدار الأرضي المنخفض في اختبار سري حديث.

ASAT هي أسلحة فضائية مصممة لتؤدي إلى تعطيل أو تدمير الأقمار الصناعية لأغراض عسكرية استراتيجية. تمتلك العديد من الدول أنظمة التشغيلASAT ، مع دول أخرى في طور تطويرها أو تصميمها.

ومنذ فترة حققت الهند إنجازاً تاريخياً. سجلت الهند اليوم نفسها كقوة فضائية. حتى الآن، حققت 3 دول في العالم، أمريكا وروسيا والصين، هذا الإنجاز. الهند هي الدولة الرابعة التي حققت هذا الإنجاز.

على الرغم من أن الهند لديها القدرة التقنية لتطوير أسلحة ASAT منذ عام 2012، إلا أن الوكالات لم تحصل في الماضي على الموافقة السياسية للمشروع. أكد رئيس الوزراء في خطابه أن الصاروخ غير موجه ضد أي دولة وأن الهند لا تزال ضد استخدام الأسلحة في الفضاء.

روسيا اليوم

الولايات المتحدة تعتزم إطلاق صاروخ فضائي مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد

أفادت بوابة "Space.com" الأمريكية بأن شركة "Relativity" من لوس أنجلوس، تعتزم تصنيع صاروخ فضائي طبعت أجزاؤه كلها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت البوابة أن الصاروخ ثنائي المراحل "Terran-1" يرجح أن يحمل إلى مدار الأرض المنخفض قمرا صناعيا بوزن 1250 كيلوغراما، وأضافت أن كلفة إطلاقه تبلغ 10 ملايين دولار.

وقال ناطق باسم "Relativity" إن الشركة تمتلك أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم من طراز "Stargate"، بوسعها طباعة أجزاء الصاروخ خلال 60 يوما، مضيفا أن الطابعة تدخل عليها باستمرار تعديلات لرفع سرعة عملها. ووقعت شركة "Relativity" اتفاقية إطلاق قمر صناعي كندي. يذكر أن شركة "Relativity" سبق لها أن أنتجت محركا لصاروخ "Aeon-1" المتألف من 100 جزء. أما الصاروخ المزمع طباعته، فيتكون من ألف جزء، في الوقت الذي تقضي سبل الإنتاج الكلاسيكية بإنتاج ما يزيد عن 100 ألف جزء للصاروخ.