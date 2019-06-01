TL

القمة الخليجية إنتهت بعد منتصف الليل، والقمة العربية بعد السحور، ولبنان بلسان الرئيس سعد الحريري لفت إلى أعباء النازحين السوريين.. وأجرى لقاءات على هامش القمّتين وقبل القمة الإسلامية. عودة إلى مكة المكرّمة وقبل تفصيل نتائج القّمتين العربية والخليجية، نتوقف مع الأجواء التي تسبق القمة الإسلامية والتي ستناقش مشروع بيان حصل عليه تلفزيون لبنان.

المنار

أقرب من حبل الوريد، كانت شعوب الأمة مع القدس في يومها، مع أولى القبلتين، ممالك ومشيخات جاوروا الكعبة المكرّمة ليمرروا صفقة بيع توأمها، القدس الشريف. في لبنان، ضاحية الوفاء مأ ازاحت بوصلتها ولا عيون مجاهديها عن أولى القبلتين، والنداء اليوم سيكون مدوياً مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

nbn

مشى الفلسطينيون في يوم القدس العالمي بمئات الآلاف، متحدّين تعزيزات القوات الإسرائيلية التي لم تنجح بمنع 250 ألفاً من المصلين من أداء صلاة الفجر، وهم اعتادوا على أدائها في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. كما في فلسطين فإن أكثر من 83 مدينة في العالم تحيي يوم القدس الذي يحمل هذا العام أبعاداً أكبر للمواجهة والمقاومة، لتبقى الخيار الأوحد والوحيد لا سيما في ظل ما يخطط للمنطقة عبر ما بات يعرف بصفقة القرن.

mtv

إن قرارات اليوم دقت جرس الإنذار الفعلي لجميع الوزراء، بحيث أنّهم سيتوقفون تلقائيا عن العودة إلى التوظيف العشوائي، أو توظيف الدولة لغايات سياسية، ما يمكن أن يسهم بإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. ولفت في هذا الإطار تأكيد السفير الفرنسي للـ"ام تي في" إنّ تطبيق "سيدر" بدأ وإنّ الرئيس ماكرون سيزور لبنان بعد إقرار الموازنة.

NTV

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد مجلس ادارة تجمع رجال الاعمال اللبنانيين (RDCL)، الذي استقبله في قصر بعبدا، "ان موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن اقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الأولوية في مشروع موازنة العام 2020 الذي طلبت من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة بإعداده منذ اليوم لإحالته إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية".

المستقبل

لبنان شارك في القمتين العربية والإسلامية، وكانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أضاءت على أهمية التضامن العربي في مواجهة تحدّيات المرحلة، وعلى دور هذا التضامن في تحقيق اتفاق الطائف، وإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

OTV

فعلى عهد ميشال عون، المفاجأة لا تكون بالمتابعة أو المحاسبة أو الجرأة، بل العكس، فكيف إذا كان الأمر مرتبطاً بملف يشكل أربعين بالمئة من موازنة الدولة تقريبا، ويتسبب بثلث العجز، من الواضح أن جرس المحاسبة قد دق فعلاً، فلا أحد فوق رأسه خيمة بعد اليوم إلا خيمة القانون، وكل الرأي العام بات عليه أن يعي هذه الحقيقة، ذلك ملف التوظيف العشوائي لم يُحل فقط أمام محكمة الرأي العام بل إلى ديوان المحاسبة، ليثبت أن تطبيق القانون يوقف نصف الهدر الحاصل على الأقل.

LBC

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا في بيان، أنّه "يدعم تحرك متطوعي الدفاع المدني "بسبب المماطلة والتأخير في إقرار قانون تثبيتهم، والذي أقره المجلس النيابي عام 2014 وعدل عام 2017". وشدد على "التسريع في تنفيذ هذا القانون، لإعطاء المتطوعين حقوقهم، بخاصة وأنهم يلبون كل الحاجات الطارئة. "

الميادين

لفت وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ،إلى أنّ "الأسلحة الأميركية التي حصل عليها تنظيم "داعش" المصنّف إرهابيا على المستوى الدولي في ​سوريا​ وصلت إليه عن طريق ​السعودية​"، مشيراً إلى أن "الضجّة بسبب الأنشطة الإيرانية في ​الأراضي السورية​ تثار بسبب وجود دولتين بشكل قانوني هناك، وذلك بناءً على طلب رسمي من ​الحكومة السورية​، وهما إيران و​روسيا​، أما البقية فدخلوا سوريا بصورة غير قانونية، ومن أجل أن يغطي هؤلاء على وجودهم غير القانوني في سوريا، يقومون بإطلاق جعجعة حول الحضور القانوني للآخرين الذي يتمثل في وجود المستشارين في هذا البلد".

الجزيرة

علّق وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، على مشاركة قطر في قمم مكة، قائلا: "أن طرفي الأزمة الخليجية يبحثان عن حل لها، داعياً السلطات القطرية إلى "العودة لطريق الصواب"، مشيراً إلى أن "قطر شاركت في القمم السابقة، وهذا ليس بجديد. فعلا، هذه المرة مثلت من قبل رئيس الوزراء، وموقف المملكة وكذلك بقية الدول الأربع هو أنّنا نبحث عن حلّ لمسببات المشكلة والأزمة بين هذه الدول وقطر"، مضيفاً : "إن شاء الله سيكون هناك حل إذا عادت قطر إلى طريق الصواب".

العربية

رحب وزير الخارجية ​العراقي ​محمد علي الحكيم،​ بـ"التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول أن ​الولايات المتحدة​ لا تريد حربا مع ​إيران​"، مشيراً إلى أن "موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية و​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية، وهو التهدئة، ومنع نشوب حرب في منطقتنا".