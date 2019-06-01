لبنان الحر

أكد النائب جورج عدوان خلال عشاء القوات اللبنانية، في مركز الرميلة، إننا "غير معنيين بسيدر قبل أن يحصل إصلاح وقبل التخلص من السلة "المفخوتة".

صوت لبنان

إختتم وزير السياحة أواديس كيدانيان المنتدى الثالث ل visit lebanon الذي شاركت فيه150 شركة سفر وسياحة ومنظمي مؤتمرات ورحلات ومهرجانات من 40 دولة، بكلمة القاها في الصالة الكبيرة في فندق غراند هيلز برمانا، بحضور رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس بلدية برمانا بيار الأشقر وعدد من نقباء السياحة وممثلي السفارات في لبنان. وأعلن الوزير كيدانيان، أنّه "بعد مرور ثلاث سنوات على visit lebanon يمكننا القول أننا دخلنا في مرحلة جديدة من خلال التواجد في بقعة نؤكد فيها أننا وجهة سياحية قائمة ومميزة موجودة على خريطة أكبر مكاتب السفر والسياحة في العالم".

radio orient

أقامت دائرة شحيم في تيار "المستقبل" إفطاراً في دارة إياد عويدات، لأعضاء التيار في الدائرة، بحضور النائب محمد الحجار وعقيلته، حيث قال: "هو لقاء الأحبة والاهل في شحيم والأخوة في تيار المستقبل، آمل أن تستمر وتتكثف هكذا لقاءات للوقوف عند آراء ومطالب الناس والتواصل في ما بيننا".

أضاف: "لقد حقق تيار المستقبل الكثير من الإنجازات على صعيد الإقليم، وهو حق للناس وليس منة، يجب تطويرها وتعزيزها، بالرغم من أنّ البلد يعيش هما اقتصادياً اجتماعياً صعباً، في ظل محيط إقليمي متوتر، نتيجة للمشاريع الإيرانية التوسعية والصراع الإيراني - الأميركي المتأجج والذي يمكن أن ينعكس سلباً علينا ويطالنا إن لم نعرف كيف نحصن ساحتنا الداخلية ونجنبها أيّة ارتدادات قد تحصل، قد تأخذ البلد إلى الخراب".

اذاعة النور

أحيا "حزب الله" مناسبة يوم القدس العالمي في احتفال حاشد، تحدث فيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وذلك في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية، حضره ممثلان للرئيس العماد ميشال عون و رئيس مجلس النواب نبيه بري، وشخصيات سياسية ونيابية وحزبية وعسكرية ودينية وديبلوماسية وحشد شعبي. وقال نصرالله خلال الاحتفال: "خلال 40 عاماً راهن أعداء القدس على أن يُهمل يوم القدس العالمي ويُنسى، وفشلت محاولات إضفاء الصبغة المذهبية على مناسبة يوم القدس العالمي"، مشيراً الى ان "إخلاص السائرين على طريق استعادة القدس أقوى من أي حصار".

صوت المدى

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال لقائه الجالية اللبنانية في مدريد، أن "إسبانيا طريق لـ١٢ مليون لبناني من أميركا اللاتينية، وجهدنا كثيراً مع رئيس الجمهورية لفتح خط طيران مباشر بين مدريد وبيروت".