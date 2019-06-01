"الجمهورية" التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في برلين المستشارة أنجيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، وقال ماس، نتفق على ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية، ولكنه ليس خافياً أننا لدينا وجهات نظر مختلفة حول الوصول إلى ذلك. فيما حرص بومبيو على الإشادة بقرار برلين حظر طيران "ماهان أير" مشيراً إلى أنّ الطيران الإيراني ينقل أسلحة وذخيرة للميلشيات التي تقاتل لصالح إيران في المنطقة مكرراً خط الإدارة الأميركية الرسمي حول إيران.

"الشرق الأوسط" لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي فرض عقوبات هذه الشركات الألمانية المشاركة في خط أنابيب غاز "نورد ستريم "2 الذي ينقل الغاز مباشرةً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

"الشرق الاوسط" قتل أربعة أفغان على الأقل وأصيب أربعة جنود أميركيين بجروح طفيفة، من انفجار سيارة مفخخة أقتحمت قافلة للجيش الأميركي في كابول أمس.

"الشرق الأوسط" أكدت أن صفقة "أس "400 ستتم في الوقت المحدد لها وأن لا صحة لما يتترد عن تأجيلها بطلب أميركي، فيما حذّر البنتاغون من نتائج كارثية حيال إقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس 400"، وقال إنّ ذلك سيؤثر على التعاون الثنائي بين أنقرة وواشنطن.

"الشرق الأوسط" كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، عن أنّ تركيا تدرس إمكانية نشر بطاريات "أس 400" التي ينتظر أن تنقل إليها خلال أسابيع معدودة من روسيا، على سواحل البحر المتوسط وسط التوتر في المنطقة بسبب حقول الغاز والنفط.

"الشرق الأوسط" أفادت صحيفة كورية جنوبية، أنّ بيونغ يانغ أعدمت مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة رمياً بالرصاص مع أربعة آخرين من وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بعد فشل قمّة هانوي التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط الماضي.