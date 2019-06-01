"الجمهورية" أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، سعي الدول العربية لاستعادة الاستقرار الأمني، مشدداً على ضرورة احترام جميع دول المنطقة لمبادئ حسن الجوار.

وشدد البيان على الامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤن الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، مؤكداً على تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه التدخلات الإيرانية في شؤنها الداخلية، سواء في شكل مباشر أو غير مباشر. وأدان البيان استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية في الأراضي اليمنية من قبل الحوثيين، وندّد البيان بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية.

ولقى بيان القمة العربية اعتراضاً من قبل العراق الذي دعا عبر رئيسه صالح إلى حوار مع الجمهورية الإسلامية.

وطالب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي باستخدام كافة الوسائل لردع إيران.

أصدرت الخارجية السورية بياناً أكدت فيه رفض دمشق ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية بخصوص ما سمته التدخل الإيراني في الشؤون السورية.

ذكرت وكالة سانا السورية، إنّ قوات النظام ردت على اعتداءات جبهة النصرة الإرهابية واستهدفت عربة مفخخة يقودها إرهابي انتحاري من ما أدّى إلى تدميرها ومقتل الإرهابي.

كشف مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتينك" عن دراسة مقترح لوقف إطلاق النار من قبل النظام خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في ريفي حماه وإدلب.

أكدت وكالة الأناضول التركية أمس، إن الجيش التركي أرسل إلى المناطق الحدودية في ولاية هاتاي تعزيزات تضم 50 مدرعة تقل عناصر لوحدات الكوماندوس ونقلة الوكالة عن مصادر عسكرية قولها إن هذه التعزيزات جاءت إلى المنطقة بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

الشرق الأوسط: خرجت أمس، حشود ضخمة في الجزائر، خصوصاً في العاصمة رغم إعتقال عشرات المحتجين، معبرة عن رفضها الحوار الذي اقترحه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ومطالبه برحيل بقايا النظام السابق.

شهدت جمعة أمس، عدّة صدامات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد شابين فلسطينيين، في ما أدّى أكثر من ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم القدس العالمي أمس، منددين بخطة السلام الأمركية في الشرق الأوسط التي أطلق عليها إسم صفقة القرن.