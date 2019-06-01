النهار/ روزانا بو منصف

عرضت لوجود مآخذ على الحكومة كونها لم تمس المصالح الكبيرة التي يقود عليها بالفائدة الأهم على تقليل عجز الخزينة، لافتة إلى وجود تحرك دولي لمساعدة لبنان وعدم تركه. واعتبرت أنه من الخطأ الرهان على عوامل خارجية لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، لأن المشكلة وأن كانت مالية فإن معالجتها ليست مالية بل سياسية.

الجمهورية/ راكيل عتيق

كتبت عن ملفات الفساد التي تغرق الدولة في مديونية عامة. واستبعدت أن يصار إلى طرح الثقة بالحكومة أو حتى بأي وزير، مشيرة إلى أن المس بوزير من طائفة أو تكتل معين سيؤدي إلى النكايات السياسية، وطرح الثقة بوزراء من جهات سياسية آخرى.

الديار/ حسن سلامة

نقل عن ىمصدر سياسي بارز، أنّه حتى لو تراجعت تل أبيب عن طلب تحديد مهلة زمنية للتفاوض حول ترسيم الحدود مع لبنان، فمسار المفاوضات لن يكون سهلاً، إذا كانت هناك رغبة من الأميركي بتأدية دور الوسيط النزيه، وإذا كانت قيادة الاحتلال تريد الوصول إلى ترسيم كامل لمسألتي الحدود البحرية والبرية، فهناك مجموعة واسعة من المسائل الصعبة الأساسية التي يفترض إقرار العدو ومعه الإدارة الأميركية لها، ولو أنّ أبرز مسألتين هما:

تخلّي الاحتلال المدعوم أميركياً، عن الادعاء بأنّ جزءاً من المنطقة المتنازع عليها في البلوك "رقم 9" تعود إليه.

هل ستقر قيادة الاحتلال بتمسك لبنان بتراجع العدو عن النقاط الـ 13 على الحدود البرية، والتي ترفض تل أبيب حتى اليوم الاعتراف بسيادة لبنان عليها.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إنّه بعد إقرار الموازنة العامّة، ثمّة ملفّان ملحّان سيفرضان نفسيهما على الحكومة اللبنانية، يجب أن تعمل على دراستهما بجديّة بهدف التصدّي لهما ومواجهتهما وهما: خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لما يُعرف بصفقة القرن، ومواجهة القرار الغربي الأميركي، وبعض دول الخليج بمنع عودة النازحين السوريين بسبب الإنتخابات السورية، ودعت إلى ضرورة التشاور مع المسؤولين الفلسطينيين في لبنان الذين يرفضون صفقة القرن، ويُطالبون بحقّ العودة، توصّلاً إلى موقف لبناني- فلسطيني موحّد بشأنه. وقالت بأنّ واشنطن لا يُمكنها أن تفرض التوطين على لبنان، فيما يكرّسه الدستور اللبناني بشكل قاطع في مقدّمته عبر اللاءات الثلاث "لا للتجزئة، لا للتقسيم، لا للتوطين"، ولأنّه ثمّة إجماع سياسي وشعبي على رفضه. كما على الحكومة التوافق على وضع خطة شاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، وأن تتخذ موقفاً موحّداً من هذه المسألة في ما يتعلّق بالتشاور مع السلطات السورية من أجل تسريع عودتهم، كما الاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها على حلّ هذه المشكلة.

الشرق / يحيى جابر

رأى أنّ الإدارة الأميركية لم تستقر على خيار وموقف حيال إيران، وهي صاحبة شعار "لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة.. بل مصالح دائمة..". وإنّ الغزل من وراء الجدران مع إيران لم يتوقف، وإسرائيل راحتها، على رغم الأزمة التي تمر بها، جراّء عجز بنيامين نتانياهو عن تشكيل حكومة، الأمر الذي قد يترك تداعيات سلبية في ترسيم مسألة الحدود البرية والبحرية مع لبنان، وقال: بانتظار الآتي من الأيام، فإنه يسجل للأفرقاء اللبنانيين عموماً، هذا التفاهم على النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية على رغم المأخذ على الدور الإقليمي الذي يقوم به "حزب الله" في غير منطقة بالخارج..