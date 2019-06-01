روسيا اليوم

بوتين يصدر مرسوما بتغيير أسماء 44 مطاراً في روسيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بتغيير أسماء 44 مطاراً، منها 3 مطارات في العاصمة موسكو، ومنحها أسماء شخصيات روسية تاريخية تكريما لهم. ويدخل المرسوم، الذي تم نشره على البوابة الإلكترونية لنشر المعلومات القانونية، حيّز التنفيذ من تاريخ توقيعه وهو 31 أيار الجاري. ووفقاً للمرسوم منحت ثلاثة مطارات في العاصمة موسكو الأسماء التالية:

-مطار "شيريميتيفو": اسم الشاعر والكاتب الروائي والمسرحي ألكسندر بوشكين، الذي يوصف بأمير شعراء روسيا.

-مطار "دوموديدوفو": اسم العالم الروسي ميخائيل لومونوسوف.

-مطار "فنوكوفو": اسم أندريه توبوليف، وهو من رواد مصممي الطائرات الضخمة في الاتحاد السوفيتي.

كذلك تم منح مطار مدينة فورونيج اسم قيصر روسيا الخامس بيتر الأول (بطرس الأكبر)، فيما سيحمل مطار مدنية ماغادان، اسم المغني والشاعر الروسي فلاديمير فيسوتسكي. بينما سيحمل مطار "بولكوفو" في مدينة سان بطرسبورغ اسم الروائي الروسي الكلاسيكي فيودور دوستويفسكي.

روسيا اليوم

مسؤول أممي بارز: أسانج تعرض لتعذيب نفسي وقد تنتهك حقوقه إذا سلّم للولايات المتحدة

أكد مسؤول أممي رفيع المستوى، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج المعتقل في بريطانيا، تعرّض لنوع من التعذيب النفسي، وجدد دعوة المنظمة العالمية إلى عدم تسليمه للولايات المتحدة. وأعلن نيلز ملزر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، في بيان أصدره، أنّ أسانج تعرض منذ عام 2010 لحملة معاقبة وإخافة وتشهير واسعة النطاق شارك فيها قضاة وشخصيات سياسية بارزة ووسائل إعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكذلك الإكوادور. وأشار المقرر إلى أن "أنواع المعاملة والمعاقبة القاسية غير الإنسانية والمهينة التي استخدمت عمداً بحق مؤسس "ويكيليكس" على مدى بضع سنوات لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب النفسي". وذكر المسؤول الأممي، وهو زار أسانج في سجن بيلمارش اللندني في التاسع من مايو الجاري كخبير مستقل، برفقة خبيرين طبيين آخرين مختصين بمسائل التعذيب وسوء المعاملة، ذكر أن الفحوص الطبية التي أجريت لأسانج أظهرت بوضوح أن أجواء التعسف والعداء الشديد التي أحاطت بمؤسس "ويكيليكس" على مدى سنين تركت تداعيات ملموسة على وضعه الصحي.