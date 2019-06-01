الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني: متمسكون بحقوقنا في ملف ترسيم الحدود والمحادثات الجارية تصب في مصلحتنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل في مدريد، "متمسك بحقوقنا في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية"، مشدداً على أنّ "المحادثات التي ستجري لترسيم الحدود البحرية والبرية تصب في المصلحة اللبنانية". وقال رداً على سؤال حول الوساطة الأميركية بين لبنان والإسرائيليين: "إنّ الإطار القائم في جنوب لبنان مع اليونيفل، بتسهيل أميركي لا يغير شيئاً مما هو قائم، لأننا لن نعطي أي شيء لاسرائيل بل سنأخذ أرضاً كانت مسلوبة وسنحصل على سيادة على أرض مفقودة أو على منطقة بحرية نحسبها للبنان وأعلمنا الأمم المتحدة بذلك، ولكن ممنوع علينا اليوم استكشافها، أو العمل فيها. وأي أمر يسمح لنا بأن نستعيدها وبأن نقوم بنشاط غازي أو بترولي أو نفطي فيها، فهذا ربح للبنان. ما يهم هو قدرة لبنان على تحصيل حقوقه وتحقيق مكاسب ونحن متفقون على ذلك كلبنانيين ولن نفرط بذلك، لكن هناك فرص قد تسنح أو تساعد على تحقيق مكاسب في ظروف معينة واليوم الفرصة سانحة ولا يجب تفويتها لاستعادة حقوقنا".

وكالة الأناضول

الخارجية التركية ترحب بحوار السلام بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، ترحيب بلاده بحوار السلام بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة في عاصمة النرويجة أوسلو. وأعرب أقصوي، في بيان، عن ترحيبه بالحوار بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة في النرويج. وأكد أقصوي، استعداد أنقرة لتقديم الدعم لهذا الحوار في إطار الدستور الفنزويلي. يشار أن الجهات الفاعلة السياسية في فنزويلا قررت مواصلة عملية التفاوض فيما بينها، بوساطة نرويجية، ومن المقرر أن يلتقي الأطراف الأسبوع المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو، وفق وزارة خارجية النرويج.

وكالة أنباء شينخوا

أردوغان وترامب يتفقان على عقد اجتماع خلال قمة مجموعة العشرين

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واتفقا على عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان خلال الشهر الجاري. وخلال المحادثة الهاتفية، أكد أردوغان عرض تركيا تدشين مجموعة عمل مشتركة لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي. ورحب أردوغان بالقرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية الإضافية عن الصلب التركي، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق الهدف المتمثل في وصول حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار أمريكي. تأتي تلك المحادثة وسط توترات بين حليفي الناتو، على خلفية خطط أنقرة لشراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة من روسيا. وكانت واشنطن علقت تسليم مقاتلات "إف 35" المتطورة إلى أنقرة، وهددت بفرض عقوبات إضافية، إذا واصلت تركيا شراء منظومة "إس-400" الروسية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أول تعليق للسعودية على مشاركة قطر في قمة مكة و"حل الخلاف"

علق وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، على مشاركة قطر في القمتين العربية والخليجية الطارئتين، ومدى إمكانية أن تسهم هذه المشاركة في بداية حل الأزمة الخليجية. وقال العساف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكة المكرّمة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن "قطر شاركت في القمم السابقة… موقف المملكة وكذلك بقية الدول الأربع هو البحث عن حل لمسببات الأزمة بين هذه الدول وقطر، وسيكون هناك حل إن شاء الله إذا عادت قطر إلى طريق الصواب". وناشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تحقق آمال وتطلعات أبنائها، وتتجاوز ما يعكر صفوها، وتضع حداً للخلاف الذي عصف بها وأضر بمصالحها وصدع وحدة موقفها. وقال الأمير في كلمة ألقاها مساء الخميس أمام القمة الاستثنائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية "أناشدكم من هذا المكان الطاهر أن نحقق آمال وتطلعات أبنائنا وأستحلفكم بالله بتجاوز ما يعكر صفونا بأمور ليس لها أن تثنينا عن أن نضع مصالح دولنا ومستقبل شعوبنا نصب أعيننا لنعيد الوحدة لصفوفنا".