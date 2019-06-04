الجزيرة - السعودية

الجيش اليمني يدمر موقعاً مستحدثاً للانقلابيين في الحديدة

دمرت قوات الجيش اليمني موقعاً يستخدمه الحوثيين، لقصف أحياء مدينة الحديدة غرب اليمن. وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني أن مدفعية الجيش تمكنت من تدمير موقع مستحدث للحوثيين شمال شرق مطار الحديدة، كانت تنصب فيه الميليشيا مدفعيات ثقيلة تستخدمها لقصف أحياء سكنية في المدينة. وأسفر الاستهداف عن تدمير الموقع، ومصرع ثلاثة من عناصر للحوثيين، وجرح آخرين كانوا في الموقع ذاته.

الاتحاد - الإمارات

قرقاش: نتطلع إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الإثنين، إنه يتطلع إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق يقود إلى بر الأمان. وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع". وختم يقول "قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".

البيان - الإمارات

الإمارات: نتطلع لاستمرار حوار السودانيين لتجنب الفوضى

أكدت الإمارات أنها تتطلع إلى استمرار الحوار في السودان للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان ويتجنّب الفوضى والضياع. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على "تويتر": "تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع". وسقط عشرات القتلى والجرحى، في الخرطوم، برصاص في محيط اعتصام القيادة. ونفى المجلس العسكري أن يكون أقدم على فضه بالقوة.

أخبار الخليج - البحرين

مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين.. بينهم صحفي في ثلاثة انفجارات في كابول

قتل شخصان وأصيب 24 آخرون بينهم صحفي أفغاني بجروح، في ثلاثة انفجارات متتالية في كابول، على ما أعلنت السلطات. وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: وقع انفجار أول لقنبلة لاصقة وضعت تحت حافلة. وأضاف: "بعد ذلك بعشرين دقيقة، انفجرت قنبلتان أخريان في المنطقة ذاتها" بعد أن هرعت قوات الأمن والنجدة إلى المكان. وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن الحافلة كانت تنقل طلبة. وكانت معطيات أولية سابقة أشارت إلى أنها تنقل "مسؤولين في جامعة كابول". وتبنى تنظيم داعش عبر موقع تيليغرام، الاعتداء الثلاثي.

القدس - فلسطين

مبادرة "فك الغارمين" بغزة تنجح بإطلاق سراح 1500 سجيناً وسجينة

اختتمت مبادرة "فك الغارمين" الخيرية في قطاع غزة بعد نجاحها بإطلاق سراح 1500 سجيناً وسجينة كانوا محتجزين في 20 سجناً ومركز توقيف جراء تعثرهم في سداد ديونهم. وقال الدكتور فهمي شراب الذي أشرف على المبادرة بجهود شخصية في تصريح خاص لـ "القدس"، إن المبادرة تنتهي اليوم الاثنين مع حلول عيد الفطر، وقد نجحنا في تحرير المئات من أولئك الذين تراكمت عليهم الديون جراء أوضاعهم الاقتصادية وظروفهم المعيشية الصعبة.

الدستور الأردنية - الأردن

الاتحاد البرلماني العربي يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية توسيع دائرة التنسيق بين الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لاتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من تمادي وغطرسة للمحتل. حديث الطراونة جاء في بيان للاتحاد تزامناً مع الذكرى (52) للنكسة، طالب فيه بتحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها كاملة تجاه القضية الفلسطينية، وبذل المزيد من الجهد من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.