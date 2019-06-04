وكالة الأناضول

ارتفاع ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم، "ارتفع إلى أكثر من 30 شهيداً"، و"مئات الجرحى". وفضت قوات الأمن، صباح الإثنين، بشكل كامل، اعتصام آلاف السودانيين المستمر منذ نحو شهرين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديداً دولياً، وفق شهود عيان وبيانات. وأوضحت اللجنة (غير حكومية) وفق بيان بثته عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أنه رغم ارتفاع قتلى الاعتصام إلى "أكثر من 30 شهيداً" إلا أن "هناك صعوبة في حصر العدد الفعلي للشهداء".

وكالة أنباء رويترز

ماي ستناقش مع ترامب مستقبل العلاقات التجارية

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الحالية لبريطانيا، مضيفاً أن ماي وترامب عبراً مراراً عن رغبة مشتركة في إبرام اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتأتي زيارة ترامب بعد إعلان ماي استقالتها لتفسح المجال لزعيم جديد لاستكمال طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع بالسياسة في هذا البلد إلى مزيد من عدم اليقين. وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين إنها ستجري محادثات ثنائية مهمة مع ترامب أثناء زيارته. وينظم الزعيمان لقاء مع رجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا ممكن أن تشارك في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

صرح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، أوليغ موروزوف، بأن هناك احتمال أن يشارك الوفد الروسي في دورة حزيران للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشرط ضمان عدم اتخاذ تدابير عنصرية ضده. يذكر أن موسكو قررت في أواخر حزيران عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بسبب حرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربورن ياغلاند، في أوائل تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية — لجنة الوزراء — بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران المقبل.