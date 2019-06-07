Published by lebarmy14 on جمعة, 06/07/2019 - 10:23
Ar
  • Anti-aircraft missiles fired at Israel's Hermon, fall inside Syria
  • إطلاق صواريخ مضادة للطائرات على جبال حرمون في إسرائيل وسقوطها داخل سوريا
  • UAE to present tanker attack report to UN Security Council members – diplomats
  • الإمارات العربية المتحدة ستتقدم بتقرير إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الأمم المتحدة  حول الاعتداء على ناقلات النفط بحسب دبلوماسيين
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  • النواب الديمقراطيون يطرحون قراراً يؤكّد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, يونيو 7, 2019