TL

عكف الرئيس نبيه بري، على توجيهات للمديرين المختصين في البرلمان، لبرمجة إجتماعات لجنة المال النيابية، للانتهاء من درس مشروع قانون الموازنة وإقراره في جلسة عامة في وقت قريب.

المنار

إنّ الأوضاع لا زالت ممسوكة بحسب رئيس الجمهورية، الذي وعد في محضر الطاقة الاغترابية بطاقة إيجابية، مؤكداً على كفاح لبنان للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة، خصوصاً في الميدان الاقتصادي، لكنّه يسلك درب التعافي كما قال.

nbn

يشهد الأسبوع المقبل عقد لجنة المال والموازنة لتسع جلسات. أولها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاثنين، وعلى جدول أعمالها بندان، الاستماع إلى جواب وزير المالية حول "فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة ودرس مواد الموازنة. في سياقٍ آخر، اجتمع مجلس الأمن المركزي وناقش اعتداء طرابلس الإرهابي، وخلُص إلى أمرين أعلنت عنهما الوزيرة ريا الحسن : الأول إنشاء غرفة عمليات إفتراضية في كل منطقة تجتمع فيها الأجهزة الأمنية لإدارة أي أزمة قد تحصل بإشراف القضاء، أما الثاني فهو أن الإرهابي عبد الرحمن مبسوط ليس غير متزن عقلياً كما فهم البعض، بل هو غير سوي ولا نقطة من الإنسانية لديه.

mtv

انعقد مؤتمر الطاقة الاغترابية بحضور ممثلين عن 107 دول ينتشر فيها اللبنانيون، وتوجّه رئيس الجمهورية والوزير باسيل إلى المؤتمرين داعين إياهم إلى شبك الأيدي ومساعدة الوطن الأم في نهضته التنموية والعمرانية.

NTV

رأت وزيرة الداخلية ريا الحسن، أن من يقوم بمثل هذا العمل الإرهابي واضح، أنه ليس سوياً لأنه لا يملك أي قطرة من الإنسانية، وهو مجرم وأوضحت أن المبسوط لم يرتكب أي عمل إجرامي داخل الأراضي اللبنانية في تلك الفترة، ولو كان لديه النية، نحن لا نحكم على النيات بل على الأعمال، وحرصت وزيرة الداخلية على تأكيد أن ليس في لبنان بيئة حاضنة للإرهاب لاسيما في طرابلس .

المستقبل

لمناسبة المئوية الأولى لمحكمة التمييز في لبنان، أطلّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مؤكداً تمسّك المجلس بمطالبه لجهة الحفاظ على الأمن الاجتماعي للقضاة واستقلالية السلطة القضائية، وممارسة مسؤولياتهم كاملة، لافتاً إلى أنه ليس هناك فساد قضائي، بل تنقية ذاتية والقضاء ينقي نفسه بنفسه.

OTV

أشرقت اليوم شمس الانتشار مجدداً على أرض لبنان، حيث انعقد مؤتمر الطاقة الاغترابية السادس في بيروت، والخامس عشر في العالم، وسط حضور لافت من مئة وسبع دول... وقد توّج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمر بكلمة، أكد فيها أن "لبنان يكافح اليوم للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة، خصوصاً في الميدان الاقتصادي، ولكنه يسلك درب التعافي.

LBC

الرئيس الحريري يعود مساءَ الأحد إلى بيروت، على أن تنطلق مساعي ترميم التسوية اعتباراً من الاثنين، وقت تستعد الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

الميادين

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "​الاقتصاد العالمي​ دخل مرحلة الحروب التجارية والنزعات الحمائية، والنموذج الحالي للعلاقات التجارية الدولية في أزمة رغم نمو الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن "​موسكو​ مهتمة بتوسيع وجود الشركات الصينية في السوق الروسية".

الجزيرة

أوضحت ​وزارة الخارجية​ ​الهند​ية "أنها ستتخذ القرار حول واردات ​النفط​ من ​إيران​ وفقاً لأمن ​الطاقة​ وحاجات البلاد الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن "الهند ستتخذ القرار حول واردات النفط من إيران، وفقا لأمن الطاقة وحاجات البلاد الاقتصادية".

العربية

شدّد وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، على أنّ "الأسعار عند 60 دولارًا لبرميل ​النفط​ لا تمنح ثقة كافية لقطاع الاستثمار".