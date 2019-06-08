لبنان الحر

استقبل رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​، وفداً من منسقية ​بيروت​ في ​تيار المستقبل​ برئاسة منسق بيروت الدكتور سامر سوبرة، والذي أطلعه على أعمال ونشاطات المنسقية في بيروت، وقد رحب الرئيس سلام بالوفد مؤكداً وقوفه إلى جانبهم ودعمهم لما فيه خير لبيروت ولأهلها.

صوت لبنان

نظمت كلية الموسيقى في ​جامعة الروح القدس​- الكسليك ومعهد ​مار مخايل​ للموسيقى والفنون IPSM، حفلاً ختامياً لليوبيل الفضي للمعهد برعاية وحضور رئيس عام الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة، والرئيس الأعلى لجامعة الروح القدس -الكسليك الأب العام ​نعمة الله الهاشم​.

radio orient

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ يرافقه مدير عام الوزارة ​فادي يرق​ ورئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان، بحضور رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد والرائد حسن بركات أحد ضباط الشعبة، في زيارةٍ جرى في خلالها بحث الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة ​الامتحانات الرسمية​ التي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 12 من الشهر الحالي.

اذاعة النور

وضعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن النقاط على الحروف، وقدمت إلى اللبنانيين عرضاً شاملاً لوقائع وخلفيات العملية الإرهابية في طرابلس، في وقت تراجعت حدة السجالات السياسية، وسجلت الساعات الماضية هدوءاً على الجبهة السياسية.

صوت المدى

بحث وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان،​ مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية كلودين عون روكز، في خطة العمل لتنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، وذلك في إطار الجولات التي تقوم بها على عدد من الوزراء والجهات المعنية.