"النهار" تنحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس عن زعامة حزب المحافظين الحاكم لينطلق رسمياً السباق على خلافتها، وكانت ماي قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتنحى بعدما فشلت في إنجاز عملية خروج بريطانيا من التكتل الاوروبي في الوقت المحدد، وستواصل ماي مهماتها في رئاسة الوزراء.

"الشرق الأوسط" قال رئيس أوكرانيا الجديد فولويميير زيلينسكي أمس أن روسيا فقدت السيطرة على المقاتلين المرتزقة في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا.

"النهار" أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أعلنت فيه عن عقوبات جديدة ستفرضها الولايات المتحدة اعتباراً من أمس، تستهدف قطاع البتروكيميائيات الإيراني، ولا سيما منه أضخم مجموعة بتروكيميائيات قابضة في البلاد وهي شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني وهو وحدة النخبة العسكرية في إيران والتي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

"الجمهورية" أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس، أنها تمهل تركيا حتى آخر تموز المقبل للتخلي عن صفقة "صواريخ أس-400 مع روسيا.

"الجمهورية" وقالت ألين لورد مساعدة وزير الدفاع الأميركي، أنه في حال لم تتخلّ تركيا بحلول الحادي والثلاثين من تموز عن شراء نظام "أس-400 فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات "أف 35 " سيطردون وستلغى العقود الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات "أف 35 ".

"الشرق الأوسط" نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الايراني الرسمي تأكيده أمس الجمعة أن إيران رفضت دعوات فرنسات لإجراء محادثات دولية أوسع نطاقاً بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية وأعلنت أنها لن تناقش سوى الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.

"الشرق الأوسط" قال القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط لينت ماكنزي أن ايران اختارت التراجع وإعادة الحسابات بعد أن كانت تستعد لشنّ هجمات ضد القوات الأميركية في منطقة الخليج.

"الشرق الأوسط" وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سهامه الهجومية مجدداً " لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووصفها بأنها شخص بفيض وفظيع، مضيفاً أنها تفتقد القدرات الكافية لعمل الاتفاقات.