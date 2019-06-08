النهار/ أحمد عياش

نقل عن مصادر دبلوماسية قولها أن الظروف التي حسمت معركة الرئاسة الاولى عام 2016 لم تعد موجودة، بل يمكن القول ان هذه الظروف تتبدل بسرعة ارتباطاً بنفوذ إيران الاقليمي الذي يترجع. وانتهى إلى القول أن الوزير جبران باسيل سيدرك بعد حملة الاخيرة على المستقبل أن الرئيس عون لن يكون له إمتداد بعد انتهاء ولايته عام 2022، في حين أن مصادر قريبة من رئاسة الحكومة لا ترى أن موقع رئاسة الحكومة هو العنوان الصحيح لبلوغ رئاسة الجمهورية.

الجمهورية/ راكيل عتيق

رأت أنه لا يمكن اصلاح العلاقة المتشظية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل من دون حوار حقيقي وصادق تطرح فيه كل الاراء والهواجس. وأشارت إلى وجود اختلافات جذرية بين التيارين الازرق والبرتقالي من النظرة إلى العلاقة مع سوريا واللاجئين السوريين والدول العربية وإيران لافتة إلى أنه بالنسبة إلى التيار الازرق لم يتمكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الان من اعطاء إنطباع أنه ينوي حسم الاستراتيجية الدفاعية على رغم وعد في السابق أنه حين يصبح رئيساً للجمهورية سيطرح الاستراتيجية الدفاعية.

الديار/جاسم عجاقة

تحدث عن مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال النيابية، وقال: إن القوى السياسية المُمثّلة في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة هي نفسها المُمثّلة في الحكومة. إذا ماذا يعني أخذ شهر ونصف إضافي في المجلس النيابي لدراسة الموازنة؟ ماذا ستُعدّل في مشروع الموازنة خصوصًا أن بعض التعديلات مرهونة بموافقة الحكومة؟ إننا إذ نرى في هذا التأخير كارثة ونجد أنه من الضروري أن يعي المعنيون أهمّية إقرار الموازنة اليوم قبل الغدّ. وبتقديرنا، تأخير إقرار الموازنة على فترة ثلاثة أشهر سيؤدّي إلى تراجع النمو الاقتصاد 0.2% من الناتج المحلّي الإجمالي مع صعوبة عودة النشاط إلى حاله بعد إقرارها نظرا للقرارات التي اتخذها وسيتخذها المُستثمرون من ناحية القيام باستثمارات في لبنان أو الخارج.

اللواء/انطوان غطاس صعب

قال إن الدول الغربية وأيضاً الولايات المتحدة الأميركية، كانوا مرتاحين إلى أداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والحفاظ على استقرار لبنان، وهذا الأمر هو الذي يشجع تلك الدول على تقديم المزيد من الدعم للمؤسسة العسكرية كونها أثبتت جدارتها في مواجهة أي تطورات وفي سرعة قياسية، مع حرص المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للبنان على المستويات السياسية والأمنية لأن هناك قراراً دولياً بتثبيت هذا الاستقرار على الساحة اللبنانية أمام ما يجري في المنطقة من حروب وأحداث، وكذلك على ضوء ما يُحضر من تحولات عبر صفقة القرن، ما قد يؤدي إلى تغيير وجه المنطقة جغرافياً وسياسياً، وعلى هذا الأساس فإن لبنان يترقب هذه الموجات القادمة إلى الإقليم من خلال تحصين الجبهة الداخلية وتفعيل العمل الاستخباراتي المحلي والإقليمي والدولي، خصوصًا بعد ما جرى في طرابلس، إذ ربما يكون ذلك إما عملاً محدوداً أو له صلات تتخطى ما جرى في الفيحاء، بمعنى عودة داعش لتحريك عناصرها وقواعدها أو ما يسمى بالخلايا الإرهابية النائمة.

اللواء/ أحمد الغز

اعتبر ان الذئب المنفرد عبد الرحمن مبسوط استهدف بعمليته الارهابية في طرابلس، أصداء خطبة مفتي الجمهورية صباح العيد وبيان رؤساء الحكومة الثلاثة وايضا الكلمة التي القاها قائد الجيش في متحف فؤاد شهاب وذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي، واستطاع الذئب المنفرد ايضاً ان يستهدف سكينة الانتظام المجتمعي بالاضافة الى استهداف المؤسسة الشرعية الدينية الرسمية عبر الرسالة الصوتية المسجلة، والذئب المنفرد كان يعرف بأنه خارج الى غير رجعة وأن باستطاعته تنفيذ عمله الإرهابي على امتداد الاراضي اللبنانية بدون استثناء، لكن الملفت انه استهدف أهله ومدينته مما يحتم على كل العقلاء الإجابة على السؤال البديهي وهو لماذا اختار طرابلس والآن. الذئب المنفرد نفذ عمليته الواضحة الأهداف بالتزامن مع تصاعد عمليات افتعال الاحتقان الطائفي والمذهبي اللبناني، ومع عودة التسويق المتسارع لفكرة الفيدراليات المقنعة في سوريا ولبنان، الذئب المنفرد نفذ فعلته الشنيعة ومضى تاركا طرابلس والشمال والدولة للذباب الالكتروني لتوظيف الحدث حيث يرغب أولياء الكراهية والاحقاد على تجربة العيش الواحد في الدولة الوطنية المركزية.

الشرق / عوني الكعكي

تناول انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية، مشيرا الى أنّ هناك 16 مليون مهاجر لبناني، وتفيد دراسات موثوقة الى أنّ نصفهم لا يزالون على تواصل بشكل أو بآخر مع لبنان، وأنّ نصف هؤلاء من كبار أثرياء العالم. وقال: أنّ الأهم من ذلك كله هو أن لا نغرقهم في خلافاتنا ومشاكلنا… يجب أن يتضافر المسؤول والمواطن على توفير سائر عوامل الجذب لأهلنا في الاغتراب ليأتوا الى لبنان وخصوصاً ليستثمروا فيه.