روسيا اليوم

أنباء عن لقاء مرتقب بين حفتر وترامب في البيت الأبيض

نقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن مصادر مطلعة أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري. وأفادت الوكالة الإيطالية بأن مصدراً مقرباً من حفتر، فضَّل عدم الكشف عن اسمه، أبلغها بأن هذه الزيارة التي من المتوقع "أن تكون في الثامن عشر من حزيران ستبدأ بقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجنرال حفتر في البيت الأبيض، بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو". كما سيتطرق ترامب وحفتر إلى مواضع تتعلق بترتيب البيت الداخلي منها "توفير الظروف المناسبة في ليبيا من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، تمهيدا للتصويت على دستور دائم للبلاد".

روسيا اليوم

بوتين يتحدث عن الحرب التكنولوجية الأولى في العصر الحديث

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" من الأسواق العالمية، ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية. وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن "الوضع المحيط بـ"هواوي"، التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث. كذلك خيمت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي أدرجت في إطارها "هواوي" في قائمتها السوداء وحظّرت على الشركات الأمريكية التعاون معها دون الحصول على ترخيص مسبق منها.