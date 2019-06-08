الوكالة الوطنية للإعلام

عون في مؤتمر الطاقة الاغترابية: لترسيخ انتماء المنتشرين إلى وطنهم الأم عبر إقرار قانون استعادة الجنسية ومشاركتهم في الانتخابات النيابية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "إصراره على ترسيخ انتماء المتتشرين اللبنانيين في العالم إلى لبنان عبر إقرار قانون استعادة الجنسية، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من عام، معيداً الحق لمن فقده". وإذ رأى "أن المغتربين هم فخر لوطنهم، ليس فقط بإبداعاتهم وسيرتهم وإنجازاتهم على مستوى العالم، بل أيضاً بكونهم نموذجاً للتعايش بين الأمم"، اعتبر "أن ميزتهم هي أنهم أبناء مجتمع تعددي تعلّم كيف يعيش اختلافه وكيف يحترم حق الآخر في الوجود والانتماء والتعبير". وشدد الرئيس عون على أنه "إزاء التطرف السائد الذي يولّد الإرهاب، يأتي دور لبنان في النموذج الذي يمكن أن يقدمه إلى العالم، وخصوصاً بعد التجارب التي سبق أن عاشها وعلّمته كيف يعيش تعدّديته. ولفت إلى إن "لبنان يكافح اليوم، للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة خصوصاً في الميدان الاقتصادي، ولكنه يسلك درب التعافي"، مشيراً إلى أن "كل جهد من المنتشرين اللبنانيين، سيساعده، من دون شك، على المضي قُدماً في هذه الدرب".

وكالة أنباء رويترز

ماي تتنحى عن زعامة حزب المحافظين وانطلاق السباق على خلافتها

تنحّت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، عن زعامة حزب المحافظين الحاكم، لينطلق رسمياً سباق على خلافتها يمكن أن يشهد تبني الحزب موقفاً أكثر تشدداً من قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتنحى بعد أن فشلت في إنجاز عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في الوقت المحدد لذلك، ممّا عمّق أزمة سياسية في الدولة التي تكابد لتنفيذ عملية الانسحاب من الاتحاد بعد استفتاء أجري في 2016. وستواصل ماي مهامها في رئاسة الوزراء، إلى أن ينتخب حزبها زعيماً جديداً في سباق مزدحم بالمرشحين، ستكون القضية الرئيسية فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي والصيغ المتضاربة لطريقة تحقيق أكبر تحوُّل سياسي بريطاني منذ أكثر من 40 عاماً.

وكالة فرنس برس

واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة إيرانية كبرى للبتروكيميائيات

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صِلاتها بالحرس الثوري الإيراني، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية. وذكرت الوزارة أنّ هذا الإجراء اتخذ بسبب "الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة للحرس الثوري"، مضيفة أن العقوبات تشمل أيضاً 39 فرعاً ووكيلاً للشركة في الخارج، ضمنها فروع للشركة في بريطانيا والفيليبين. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ "هذا الإجراء بمثابة تحذير وأننا سنواصل استهداف المجموعات القابضة والشركات في مجال البتروكيميائيات، وأي مجال آخر والتي تقدم دعماً مالياً للحرس الثوري". وحذّرت الوزارة الشركات الأجنبية التي تشارك المجموعة الإيرانية أو فروعها أو عملائها من أنها "تعرّض نفسها للعقوبات الأميركية". ومنذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الذي توصّل إليه سلفه باراك أوباما في العام 2015، تواصل الإدارة الأميركية تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إجراءات أغضبت حلفاء واشنطن الأوروبيين.

وكالة أنباء شينخوا

إيران تستبعد إمكانية حدوث محادثات عن القضايا خارج إطار عمل الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن إثارة بعض القوى قضايا خارج إطار الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لن تساعد في الحفاظ على الاتفاق الذي شاركت فيه أطراف متعددة. وأدلى موسوي بهذه التصريحات ردا على تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن القضايا المتعلقة بإيران ومن بينها برنامج الصواريخ الباليستية ، خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقال إن "إثارة القضايا التي تتخطى خطة العمل الشاملة المشتركة، ستدفع الاتفاق إلى حافة الانهيار كما تريد الولايات المتحدة بخروجها منه بطريقة منفردة." وأضاف أن إيران لا تصغي إلى "الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة وغير المتناسقة" الصادرة من واشنطن وبعض حلفائها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

توريد منظومة "إس-400" إلى تركيا بعد شهرين

صرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، بأن عملية تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا ستبدأ خلال شهرين. وقال تشيميزوف خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "كل شيء على ما يرام، أعتقد، في غضون شهرين سنبدأ عملية التسليم (تسليم منظمومة "إس-400). لقد حصلنا على دفعة مسبقة… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل". وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويُطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.