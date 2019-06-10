الجمهورية

7/6/2019

بعد المطبّ.. أحدث تقنية لتخفبف السرعة

تخطط مدينة هاناو الألمانية لتجربة نظام جديد يدفع السائقين إلى تبطيء سرعتهم والالتزام بالسرعة المحدّدة داخل المدينة. الفكرة تكمن في تحضير حفر اصطناعية عند القيادة بسرعة فائقة وتجاوز السرعة المحدّدة. وتعتمد هذه التقنية على ردار يقيس سرعة السيارة. وعند تجاوز السرعة المحدّدة. يرسل الردار معلومات إلى ألواح فولاذية مثبتة على الطريق فتنخفض هذه أربعة سنتمترات عن مستوى سطح الطريق، ما يجعل السيارة تهتز بشكل ملحوظ عند المرور فوق هذه الالواح الفولاذية التي تشكل منها الحفرة الاصطناعية. وقد أثبتت هذه التكنولوجيا نجاحها بالفعل في السويد والتشيك والآن تجربتها في شارع داخل المدينة السرعة فيه محدّدة بـ 20 كلم في الساعة، لأن هناك سائقين لا يحترمون السرعة المحدّدة ويتسبّبون في إزعاج السكان.

الشرق الأوسط

4/6/2019

علاج جديد يبطئ انتشار سرطان البنكرياس

دراسة أجريت على علاج دوائي جديد، وتم عرضها خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري، أظهرت أنّ هذا الدواء ساعد على بقاء ثلث المرضى الذين يتلقونه على قيد الحياة لمدة تجاوزت العامين إلى الآن، بسبب إبطائه لانتشار الورم. وركزت التجارب السريرية التي تضمنتها الدراسة على المرضى الذين يعانون من طفرات جينية تسمى (BRCA)، والمعروف أنها تزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس والثدي. وتؤثر هذه الطفرة على قدرة الجسم على إصلاح الحمض النووي التالف، والذي يمكن أن ينتج عن عدد من العوامل التي تتراوح من أشعة الشمس الزائدة إلى التعرض لمعدن الإسبستوس.