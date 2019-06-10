TL

الموازنة مشرعة على بحث نيابي بنية تسريع الإقرار مع عودة الرئيس بري من الخارج، والأمن في صدارة المتابعات بعد التفجير الإرهابي الذي هز طرابلس، فيما لفت دعوة الرئيس عون إلى عدم التبسيط وعدم التهويل بهذا الخصوص.

المنار

وإن اغتال العدوان الأميركي السعودي جسدها الطري، فإن عطر وعبق "ياسمين" اليمنية أقوى من روائح بارودهم. لم تكن ابنة الربيعين وهي تزور جدتها في مدينة "الحديدة" في عيد الفطر، تعلم أن من تمرسوا على الحقد لن يرحموها.

فأصغر سجين في مملكتهم مهدد بالإعدام، بعدما اعتقل في سن الرابعة عشرة بتهمة المشاركة بتظاهرة على دراجة هوائية شرق السعودية.

nbn

ويبدو جلياً أن التهدئة تأتي تمهيداً لأسبوع يشهد انطلاقة متجددة للعمل الحكومي، عبر استئناف جلسات مجلس الوزراء، والعمل البرلماني من خلال جلسات لجنة المال التي ستعقد بوتيرة اثنتين يومياً على نية مشروع موازنة العام 2019.

mtv

الأسبوع الطالع يحمل تطورات كثيرة. إنه أولا أسبوع ترميم التسوية التي تعرضت في الآونة الأخيرة لهزات قوية وعميقة. غداً مبدئياً يعود الرئيس سعد الحريري إلى لبنان بعد غياب امتد لأكثر من أسبوع. الهدف الأول الذي سيسعى إلى تحقيقه، إعادة تفعيل العمل الحكومي، لأن ثمة ملفات كثيرة داهمة تنتظر حكومته. وفي هذا الإطار سيزور الرئيس الحريري قصر بعبدا إما الإثنين أو الثلاثاء، للاتفاق مع رئيس الجمهورية على الخطوات الحكومية المقبلة، وربما على الآلية التي ستحكم العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة في المرحلة المقبلة.

NTV

نزار زكا سيخرج من سجون إيران، وسعد الحريري سيعود إلى لبنان. السجين الأول له خط وساطة تولاه اللواء عباس ابراهيم، لكن العائد الثاني وساطته "منه وفيه"، وحروبه في السياسة ينتزعها من السياسيين أنفسهم، وكل ملف بثمن.

ورئيس الحكومة المقبل الليلة، سبقته إلى بيروت دفعة توقعات ترسم طريقه السياسية، وبعضها روج لخيارات سلبية، غير أن التحليلات الآتية من قلب بيته الأزرق ليست بالضرورة عنواناً للمرحلة، إذ أن جزءاً من نكسات الحريري هذه المرة هي من صنع فريقه الذي يراكم الخسائر، من المحلل النفسي سيغموند عثمان، إلى سقطات النابغة الدكتورة جمالي المعجلة المكررة، وقبلها خسارات في قطاعات المهن الحرة. واليوم إخفاق "المستقبل" في انتخابات نقابة الأطباء في بيروت.

المستقبل

عندما يقرر الرئيس سعد الحريري أن يأخذ قراره، فهو لن يحتاج لمن يمتطون أحصنة المقربين للنطق باسمه وإطلاق المواقف والتوقعات والتحليلات، التي لا وجود لها في قاموس الرئيس.

وجود الرئيس الحريري في السلطة يحدده هو فقط، لا المقابلات المتلفزة ولا من يقف وراء المقابلات المتلفزة، والذين يراهنون على شيء ما، يمكن أن يقدم عليه الرئيس الحريري، يحتاجون لشيء من التواضع في مقاربة ما يجول في نفس رئيس الحكومة وما ينوي عليه في المرحلة المقبلة.

OTV

في لبنان اليوم لا مشهدان متناقضان فحسب، بل انقسام عمودي فاقع: فمن جهة، رئيس يحمل مشروعاً محدد المعالم، عمره ثلاثون عاماً وأكثر. وإلى جانب هذا المشروع، قوى سياسية معروفة، ووزراء ونواب وإداريون يصلون الليل بالنهار بالنشاط والعمل.

LBC

أما الملف الذي تتسارع التطورات في شأنه فهو ملف نزار زكا. المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم توجه إلى طهران ليصطحب زكا ويعود به إلى بيروت، وقد علمت "ال بي سي آي" أن اللواء ابراهيم وفور عودته إلى بيروت مصطحباً زكا، سيتوجه مباشرة إلى القصر الجمهوري ومعه زكا.

الميادين

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "انتهاء مهلة الستين يوماً دون نتائج يعني إجراءات نووية جديدة في إطار ​الاتفاق النووي​"، معتبراً أن "مهلة الستين يوماً غير مطروحة للنقاش وطبيعة مواقفنا القادمة مرتبطة بسلوك الأوروبيين".

الجزيرة

دانت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ بأشدّ العبارات "تصريحات ومواقف السفير الأميركي في ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​ الّتي اعتبر فيها أنّ من حقّ إسرائيل ضمّ أجزاء من ​الضفة الغربية​ المحتلة، وتعتبرها امتداداً لسياسة ​الإدارة الأميركية​ المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية".

العربية

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، الممثّل الخاص للرئيس الروسي لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع ​مولدوفا، دميتري كوزاك، أنّ "ما يحدث في مولدوفا عمليّة سياسيّة داخليّة، لكن بالنسبة إلى ​روسيا​ من المهمّ للغاية أن تعكس القوى الّتي تحدّد اتجاه السياسة الخارجية لتطوير مولدوفا، الإرادة الحقيقيّة لمواطنيها".