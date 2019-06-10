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لبنان الحر
أكد مستشار رئيس الحكومة عمار حوري أن "الثقة بالقوى الأمنية يجب أن تكون كاملة من دون استثناء"، معتبراً أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ليس بحاجة لأحد للدفاع عنه".
صوت لبنان
أسف نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق في بيان مشترك عن لما تعرض له مزارعو القضاء نتيجة تساقط حبات البرد التي قضت على ما تبقى عندهم من آمال عقدوها على موسم كان واعداً بعد كساد موسمهم السنة الماضية.
radio orient
أشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن في كلمة لها خلال الاحتفال في الذكرى الـ 158 لتأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه "كان يفترّض أن نطفىء اليوم 158 شمعة احتفالاً بعيد قوى الأمن الداخلي لكنّنا بدلاً من ذلك، نضيء شمعتين إجلالاً لشهيدين غاليين قدمتهما هذه المؤسسة قبل أيام في طرابلس".
اذاعة النور
لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى "أنّنا قد توافقنا في آخر لقاء تشاوري لبلديات الشوف مع وزير البيئة الصديق فادي جريصاتي، أنّ لا مطامر ولا محارق في الشوف، لا في الناعمة ولا في الجية".
صوت المدى
لفت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، إلى أنّ "158 عاماً مضى من عمر قوى الأمن الداخلي، ولا تزال العنوان الأبرز لحفظ الأمن وإحقاق الحقّ. هذه المؤسسة لم تبخل بتقديم أغلى ما لديها في سبيل حماية الاستقرار ومكافحة الإرهاب".