لبنان الحر

أكد مستشار رئيس الحكومة​ ​عمار حوري​ أن "الثقة بالقوى الأمنية يجب أن تكون كاملة من دون استثناء"، معتبراً أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ ليس بحاجة لأحد للدفاع عنه".

صوت لبنان

أسف نائبا قضاء بشري ​ستريدا جعجع​ و​جوزيف اسحق​ في بيان مشترك عن لما تعرض له مزارعو ​القضاء​ نتيجة تساقط حبات البرد التي قضت على ما تبقى عندهم من آمال عقدوها على موسم كان واعداً بعد كساد موسمهم ​السنة​ الماضية.

radio orient

أشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن في كلمة لها خلال الاحتفال في الذكرى الـ 158 لتأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ إلى أنه "كان يفترّض أن نطفىء اليوم 158 شمعة احتفالاً بعيد قوى الأمن الداخلي لكنّنا بدلاً من ذلك، نضيء شمعتين إجلالاً لشهيدين غاليين قدمتهما هذه المؤسسة قبل أيام في ​طرابلس​".

اذاعة النور

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى "أنّنا قد توافقنا في آخر لقاء تشاوري لبلديات ​الشوف​ مع وزير البيئة الصديق ​فادي جريصاتي​، أنّ لا مطامر ولا محارق في الشوف، لا في ​الناعمة​ ولا في ​الجية​".

صوت المدى

لفت المدير العام لقوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، إلى أنّ "158 عاماً مضى من عمر قوى الأمن الداخلي، ولا تزال العنوان الأبرز لحفظ الأمن وإحقاق الحقّ. هذه المؤسسة لم تبخل بتقديم أغلى ما لديها في سبيل حماية الاستقرار و​مكافحة الإرهاب​".