"الشرق الأوسط" أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وهو المرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس، أنّه مقتنع بأن إعادة التفاوض مع بروكسل ممكنة لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، وأضاف هانت أنّه متأكّد تماماً من أنّه إذا تبنينا المقاربة الجيدة في هذا الموضوع سيكون الأوروبيين مستعدين للتفاوض.

"الشرق الأوسط" ناقش الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس، أهمية تطوير العلاقات والتعاون بين إيران وتركيا باعتبارهما بلدين قويين ومؤثرين في العالم الإسلامي، يحظى بأهمية بالغة في تنمية الاستقرار والأمن بالمنطقة.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، إن أوروبا ليست في موقف يؤهلها لانتقاد طهران بسبب قدراتها العسكرية مطالباً الدول الأوروبية بالعمل بواجبها في تطبيع العلاقات التجارية مع إيران وإلا فسيواجهون العواقب، وقلّل ظريف من أهمية الدعوات الأميركية للتفاوض التي وصفها بـ الشكلية، موضحاً أنّها ما زالت تتابع سياسة أقسى الضغط.

"الجمهورية" شدّد المشاركون في اجتماع مجموعة العشرين المنعقد في اليابان، على أن النمو العالمي في طور الاستقرار، لكنه يبقى ضعيفاً ولا تزال مخاطر التدهور قائمة، وقال مصدر مطلع إن أجواء الاجتماع كانت متوترة واستغرقت المفاوضات حوالى 30 ساعة وسيطر على الاجتماع الخلاف الصيني – الأميركي.