"الجمهورية" نقل موقع روسيا اليوم عن مصدر عسكري في دمشق أن قوات النظام السوري استعادت سيطرتها على بلدة تل ملح في ريف حماة وتتابع تقدمها على عدة محاور.

"الجمهورية" ذكرت وكالة سانا السورية أن وحدات قوات النظام وسعت نطاق عملياتها على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في تل ملح وعدة بلدات في ريفي إدلب وحماة مكبدة إياها خسائر بالأفراد والعتاد.

"الجمهورية" أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها أمس وإصابة 6 آخرين بهجوم لعناصر من وحدات الحماية الكردية على موقع عسكري تركي في مدينة تل رفعت السورية.

"الجمهورية" قتل أربعة أشخاص أمس، في أول أيام العصيان المدني، الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان عقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.

"الجمهورية" اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إيران بتفجيرات الفجيرة معتبراً أنها أرادت أن ترسل رسالة معنية في الهجوم على السفن الــــ 4 قبالة سواحل الإمارات.

"الجمهورية" أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق أن 70 في المائة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفجر لا تزال تحت الأنقاض.

"الشرق الأوسط" حذر النائب في البرلمان العراقي رعد الدهلكي من خطورة الوضع الأمني في بعض مناطق محافظة ديالي وذلك بعد عودة عمليات القتل والتهجير ضد المواطنين وتكرار سيناريو الخراب الذي استهدف المحافظة عامي 2006 و2007.

"الشرق الأوسط" أعلنت الحكومة الألمانية أمس، عن تقديم قرض مالي غير مشروط للأردن وسط إشادة بدوره الإقليمي في محاربة الإرهاب ضمن التحالف الدولي، ودوره في استضافة اللاجئين السوريين وتطرق وزيرا خارجية البلدين إلى جهود محاصرة التوتر مع إيران وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية والتطورات في الحرب على الإرهاب والمستجدات الإقليمية الأخرى.

"النهار" قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس، إن قطر ودولاً أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحض الجانبين على الاجتماع والتوصل إلى حل وسط.