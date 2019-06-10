النهار/ سابين عويس

رأت أن التسوية السياسية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا والرئيس سعد الحريري إلى السرايا استنفدت مفاعيلها، وصار لزاماً البحث عن صيغة توافقية تسووية جديدة تأخذ في الاعتبار القوى السياسية الأخرى المهمشة على حساب التحالف الأزرق – البرتقالي المغطى ضمناً من حزب الله.

اللواء/ مقال بدون توقيع

أشار إلى تباين مكونات الحكومة في النظرة إلى الأولويات المطروحة على الساحة: إقرار الموازنة، اجراء التعيينات، محاربة الفساد، ترسيم الحدود، النزوح السوري، مواجهة التوطين، مهرجانات الصيف، انتظار المصطافين، لكنه قال: إن الرهان، يبقى قائماً على وحدة السلطة التنفيذية، على الرغم من الوهن الذي أصابها، باعتبارها نموذجاً للحكم.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن أوساط قريبة من الرئيس سعد الحريري قوله إنه سيظل متمسكاً بالتسوية مع التيار الوطني الحر ما دامت لا تزال تخدم الأهداف التي انطوت عليها، إلا أنه في الوقت ذاته لن يسمح بأن تستمر الأمور على النحو الذي كانت عليه في المرحلة السابقة. وقال إن الحريري يجد نفسه أمام تحدي إبعاد صيادي الفرص من على رصيف بيت الوسط والحؤول دون تسلل أحصنة طروادة إلى داخل غرفة لتحسين تموضعه السياسي وشروط المواجهة أو التفاهم مع الآخرين.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن أبرز عوامل قوة الرئيس سعد الحريري تكمن في جملة أمور أهمها: العباءة السعودية، التمثيل الشعبي العابر للمنطقة، شبكة العلاقات الخارجية رجل المرحلة حكومياً وشريك التسوية سياسياً. ولفت إلى أن الاعتراض السني مهما كبر وتعاظم سيبقى غير قابل للترجمة على أرض الواقع إذا كان ضد توجهات الحريري وإرادته.

الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت مهمة الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد لترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وقالت: إن العدو الإسرائيلي يبدي ليونة حول مسألة تحديد الحدود البحرية، لم يكن يظهرها سابقاً وبعد أن كانت موضع نزاع في السنوات الأخيرة، ونقلت مصادر دبلوماسية قولها: إنّه في حال وضعت الأمم المتحدة ثقلها في هذا الأمر، فمن الممكن كثيراً أن يخرج لبنان بنتائج جيّدة منها. ولكن ليس علينا أن نتوقّع من ساترفيلد أن يقوم بتسهيل مهمّتنا، سيما وأنّ ثمّة تحالفاً أميركياً - إسرائيلياً قائم. كذلك على الأطراف اللبنانية جميعها التنسيق في ما بينها لإراحة المفاوضين. وأكّدت المصادر، تمتّع لبنان بقوّتين مهمّتين، حتى ولو كان الحلقة الأضعف في المفاوضات، على ما يبدو هما: القوة القانونية والحقوقية، والقوة المادية المؤلّفة من الجيش اللبناني والمقاومة.

البناء/ الدكتور عصام نعمان

تساءل عن مبدأ التفاوض مع العدو إلاسرائيلي الآن؟ وهل يجوز اعتماده مبدئياً وعملياً، وعلى أيّ أساس؟ وقال: إن إسرائيل قلّما تفاوض أعداءها. إذا فعلت، نادراً، فإنها تفاوضهم على أساس شروطها، أيّ بما يمكّنها من إملاء إرادتها. لذلك تعمّدت تفشيل جميع المفاوضات معها، لكن هذا الاختلال ما عاد حادّاً كما في الماضي إذ إنّ موازين القوى بين دولة العدو وبعض قوى المقاومة العربية أخذت تتغيّر باتجاه تحقيق شكلٍ من أشكال توازن الردع أو القدرة على الإيذاء المتبادل.

الشرق/ خليل الخوري

رحب بما بدأ يتظهر من المساعي الحميدة التي من شأنها أن تبرد الأجواء السياسية الحارة، وأن تفرمل هذه الاندفاعة نحو التصعيد… وقال: لا أظننا نأمل كثيراً عندما نطلب الاستفادة من بوادر التهدئة لندعو القوم إلى اعتماد سياسة أخلاقية في تبادل الحملات فتبقى مضبوطة تحت سقف المصلحة الوطنية العليا. ونأمل ألا تكون الأطراف قد اشتاقت إلى زمن الوصاية، لينضبط الجميع تحت سقف ما يقرره الوصي.

الشرق/ يحيى جابر

تناول الذكرى الـ158 لإنشاء قوى الأمن الداخلي، في ظل ظروف وتطورات دقيقة للغاية، دولياً وإقليمياً وداخلياً وقال إنّ لبنان لم يعد بمنأى عنها كفاية، وعن تداعياتها إلا بقدر ما تشكل الجبهة الداخلية من مناعة وحصن حصين، وأنّه وبالرغم من ضعف تجهيزات قوى الأمن والجيش اللبناني، فإنّ التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية ذو دلالة بالغة الأهمية وضرورة الضرورات، وقد قدمت هاتان المؤسستان تضحيات كبيرة، وهما تشكلان الدرع الواقي الذي يصون السلم الأهلي ويحفظ الاستقرار ويؤمن الطمأنينة للبنانيين على نحو لافت.