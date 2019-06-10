The Guardian

الملايين يشاركون في الإضراب العام في السودان والهدف إزاحة الجيش

انضم ملايين الأشخاص في السودان إلى إضراب عام دعت إليه الجماعات المؤيدة للإصلاح، مما أدى إلى إغلاق وسط المدن في أرجاء البلاد على الرغم من موجة الاعتقالات والترهيب.

وتمت الدعوة إلى الإضراب الضخم يوم الأحد وهو اليوم الأول من أسبوع العمل في السودان، والهدف من خلف الدعوة إعادة إطلاق حملة المعارضة بعد الحملة الأمنية الكبيرة التي طالت منظميها وإجبار القادة العسكريين الجدد في البلاد على الاستقالة.

وكانت المتاجر مغلقة والشوارع خالية في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم وفي مدينة أم درمان المجاورة كما قُتل أربعة متظاهرين في أعمال عنف متفرقة في المدينتين.

وقالت جمعية المحترفين السودانيين، وهي جماعة معارضة بارزة، إنها دعت الناس إلى ملازمة منازلهم احتجاجاً على مقتل أكثر من مئة شخص عندما فضت قوات الأمن اعتصاماً مؤيداً للديمقراطية خارج المقر العسكري في الخرطوم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "إس بي إيه" إن المقاومة السلمية للعصيان المدني والإضراب السياسي العام هي الطريقة الأكثر فاعلية للإطاحة بالمجلس العسكري وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية".

The Japan Times

وزراء المالية في فوكوكا يحذرون من أن تصاعد الخلافات التجارية يمكن أن يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي

حذر رؤساء المالية في مجموعة الدول العشرين 20 يوم الأحد من مخاطر تراجع للاقتصاد العالمي وسط تزايد المخاوف بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وقال البيان الصادر من فوكوكا إن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يكتسب زخماً "معتدلاً" في وقت لاحق من هذا العام ولكن المخاطر تبقى قائمة.

وأضاف البيان إن الأهم من ذلك أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت وسنستمر في معالجة هذه المخاطر، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ".

وتابع بيان فوكوكا إن أعضاء مجموعة العشرين سيستخدمون "جميع الأدوات السياس الممكنة"، مثل السياسات المالية المرنة والإصلاحات الهيكلية لمواجهة أي مخاطر سلبية.

وفي مسعى واضح لتخفيف التوترات التجارية، اعتبر اليابان وهو البلد المضيف للقمة إن قضية التجارة العالمية واحدة من الموضوعات الرئيسية للتأكيد على أن الميزان التجاري ليس هو العامل الوحيد المؤثر في الاقتصادات.

وقال وزير المالية الياباني خلال مؤتمر عقد بعد اختتام الجلسة "على الأقل، هذا ليس شيئاً يمكن معالجته من خلال مناقشة القضايا التجارية أو من خلال بذل الجهود الثنائية".

روسيا اليوم

الناتو يبدأ مناورات ضخمة في البلطيق

بدأت في حوض بحر البلطيق اليوم، المناورات البحرية السنوية السابعة والأربعون "BALTOPS 2019"، بمشاركة سفن من 18 دولة من أعضاء الناتو وشركائه.

وستستمر المناورات حتى يوم 21 يونيو الجاري، وتشارك فيها حوالي 50 سفينة وغواصة، و40 طائرة حربية ومروحية، وكذلك 8600 عسكري.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونغيسكو: "يتمتع بحر البلطيق، بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للحلف، حيث تطل على مياهه 6 دول من أعضاء الناتو. ومناورات BALTOPS تنفذ منذ 47 عاماً".

وزعمت بأن هذه المناورات، ليست موجهة ضد أحد، وقالت: "من الواضح، أن الوضع الأمني في المنطقة، تدهور بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وهذه المناورات ستسمح بالتحقق من مدى جودة العمل المشترك لقواتنا، وتُظهر أن الناتو يمكنه الدفاع عن نفسه ضد أي خصم".

وأكّد مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الأحد، انطلاق أول عشر سفن حربية، بالفعل من مدينة كيل الألمانية، حيث تتمركز مجموعة الناتو.

وتجري المناورات تحت قيادة الأسطول العملياتي الأميركي الثاني، ومن سفينة القيادة الأميركية "ماونت ويتني" التي دخلت بحر البلطيق في نهاية مايو.

ويخطط في إطار BALTOPS 2019، القيام بعمليات برمائية، والتدرب على عمليات الدفاع الجوي ومكافحة السفن والغواصات للعدو المحتمل، بالقرب من حدود روسيا.

وأفادت "إنترفاكس"، بأن 15 سفينة حربية للناتو، دخلت يوم الخميس الماضي إلى البلطيق، ومن ضمنها سفينة الإنزال الأميركية Fort McHenry.