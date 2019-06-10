الوكالة الوطنية للإعلام

سليمان: ندعم مطالب العسكريين والقوى الأمنية

التقى عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد سليمان، وفداً من العسكريين المتقاعدين، طالبه بالمساندة ودعم حقوقهم، في اجتماعات لجنة المال والموازنة، قبيل دراستها المطالب، وإقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب. وأكد سليمان "دعمه لمطالب العسكريين، وحرصه على "دعم مطالب القوى الأمنية كافة، وحماية لقمة عيش المواطن العكاري، الذي نعدها من أولوياتنا كمسؤولين".

وكالة الأناضول

وزيرة تركية تحذر من النظام التجاري الوقائي

أوضحت الوزيرة روهصار بكجان أن قطاع التجارة له دور محوري في نمو البلدان وازدهارها، مشيرة أن التدابير التي تحد من التجارة، تهدد النمو الشامل والمستدام. وحذرت وزيرة التجارة التركية بكجان، من لجوء أصحاب القرارات السياسية، إلى اتباع الأنظمة الوقائية على المدى البعيد، لمواجهة مصاعب تجارية آنية. جاء ذلك في كلمة ألقتها بكجان خلال جلسة مشتركة لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، للدول الأعضاء في مجموعة العشرين، في مدينة تسوكوبا اليابانية.

وكالة أنباء رويترز

شوارع الخرطوم خالية مع بدء حملة للعصيان المدني

قال شهود إن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية إلى حد بعيد، مع بدء حملة العصيان المدني للمطالبة بحكم مدني في البلاد في الوقت الذي أطلقت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ودعت المعارضة وجماعات الاحتجاج الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل العشرات كما وجه ضربة لآمال الانتقال السلمي بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان. وجاء اقتحام مقر الاعتصام بعد أسابيع من المشاحنات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد البشير وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير بشأن من يسيطر على الفترة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات.

وكالة فرنس برس

توكاييف رئيساً لكازاخستان في انتخابات تخللها توقيف المئات

فاز رئيس كازاخستان بالوكالة قاسم جومارت توكاييف في الانتخابات الرئاسية المبكرة في هذا البلد بوسط آسيا بعد حصوله على أكثر من سبعين في المئة من الأصوات، بحسب استطلاعات، وذلك في ختام يوم تخللته تظاهرات كبيرة وتوقيف المئات. ولم يشكل فوز الدبلوماسي توكاييف (66 عاماً) أي مفاجأة كونه مدعوماً من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد بقبضة حديد منذ استقلالها العام 1991.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا والصين توقعان عقد بناء محطة طاقة نووية بنفس تصميم المفاعل المصري

وقعت روسيا والصين، بحضور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، عقد شامل لبناء وحدتي طاقة (3و4) في محطة "جودابو" الصينية للطاقة النووية وتزويدها بأحدث مفاعلات "VVER-1200" ذات التصميم الروسي. يذكر أنه يتم تنفيذ 4 مفاعلات بنفس التصميم من مفاعلات الجيل الثالث المطور في مصر بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح. قام بتوقيع العقد ممثلون عن القسم الهندسي لمؤسسة "روس آتوم" ومؤسسة الطاقة النووية الصينية "CNNC".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف: ألمانيا تتابع دور الثلاثي الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف: إن وزير الخارجية الألماني سيزور طهران لمتابعة دور البلدان الأوروبية الثلاثة للحفاظ على الاتفاق النووي. وأشار وزير الخارجية إلى حضوره في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي قائلاً: لقد تباحثنا بحضور أعضاء لجنة الأمن القومي النيابية حول آخر التطورات في البلاد والضغوط الأميركية والزيارات التي قمت بها مؤخراً وأيضاً الزيارة القادمة لوزير الخارجية الألماني ورئيس وزراء اليابان إلى إيران، فضلاً عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية للمنطقة من أجل المشاركة في مؤتمرين دوليين.