الجزيرة - السعودية

المملكة تشارك في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2019

شاركت المملكة العربية السعودية في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2019، الذي بدأ أعماله في العاصمة السويسرية جنيف، ورأس وفد المملكة المشارك معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل. وأكد الدكتور الرويس خلال المشاركة على استمرار التزام المملكة في دعمها للاتحاد بما يكفل قيامه بالمهام التي من شأنها خدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.

الاتحاد - الإمارات

انطلاق المرحلة الرسمية الأولى لسباق خلافة ماي

تجري المرحلة الرسمية الأولى من سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث يتطلب من كل مرشح الحصول على دعم 8 من نواب البرلمان لدعم ترشيحه. ولا يزال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي كزعيم لحزب المحافظين بعد أن استقالت رسمياً يوم الجمعة الماضي، بسبب فشلها في الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وستستمر ماي في منصبها كرئيسة للوزراء حتى يتم تحديد خليفتها.

البيان - الإمارات

القبض على رئيس باكستان الأسبق

ألقت السلطات الباكستانية القبض على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري الاثنين على ذمة اتهامات بالفساد، في ضربة لحزب الشعب الباكستاني المعارض بشأن ما وصفته وسائل الإعلام بتحقيق يتعلق بحسابات مصرفية مزيفة وغسيل أموال. وقال نوازيش علي المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة إن هيئته المعنية بمكافحة الفساد هي التي قبضت على زرداري أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو. وذكرت قنوات إعلام محلية إن مكتب المساءلة قبض على زرداري في إطار تحقيقه بشأن حسابات مصرفية وغسيل أموال مع شقيقته فريال تالبور التي تخضع للتحقيق أيضاً.

القدس - فلسطين

عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني خطوات رادعة للحد من الخروقات الإسرائيلية

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي الاتحاد الأوروبي لتبني خطوات عاجلة ورادعة للحد من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ووقف انتهاكات الاحتلال وممارساته غير الشرعية. جاء ذلك، خلال لقائها ممثل سلوفينيا لدى دولة فلسطين ميلكو دولينسيك، بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله، اليوم الاثنين.

الدستور الأردنية - الأردن

"عمان للحوارات": مسيرة الأردن خلال العقدين الماضيين حافلة بالإنجازات

قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن مسيرة الأردن خلال العقدين الماضيين كانت حافلة بالإنجازات، وأبرزها المحافظة على وجود الدولة وترسيخها، رغم التحديات والضغوطات، والتي اجتزناها بفضل حكمة الملك عبدالله الثاني التي مكنته من حماية الدولة الأردنية ووجودها وسيادتها واستقلالية قرارها، وهي الاستقلالية التي تجلّت في مواقف جلالته سواء من قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس أو من خلال وقوف جلالته في وجه "صفقة القرن. وأضافت في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك على العرش، إنها هذه المناسبة تشكل لحظة تاريخية لمراجعة مسيرة وطننا خلال عقدين من الزمن، مرّا بقيادة جلالته حتى نتمكن من خلال هذه المراجعة من تحديد الإيجابيات؛ فنعظّمها، ونقاط الضعف فنعالجها.