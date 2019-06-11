النهار/ هدى شديد

نقلت عن مصادر الرئيس سعد الحريري قوله إن التسوية الرئاسية لا تحتاج إلى إعادة تأهيل ولا إلى نفضة، بل إلى إكمال البرنامج المتفق عليه، مشيرة إلى أن من يوثر الأجواء عليه أن يعيد حساباته وأن يدرك أن الطريقة التي يتبعها ما بتخدم ولا يتمشي.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال إنّ الرؤساء السابقين للحكومة يعتزمون طلب موعد لمقابلة الرئيس سعد الحريري، لإعلان تأييدهم إياه في ما كان أدلى به في مكة، كما بإزاء صلاحياته الدستورية وموقعه السياسي، وذلك استكمالاً لبيانهم الأخير الصادر في 3 حزيران.

اللواء/ العميد الركن خالد حماده

قال إنّ الرئيس سعد الحريري بما يمثّل من مشروع سياسي عنوانه اتّفاق الطائف، وبما يمثّل من موقع عربي عنوانه التزام ميثاق جامعة الدول العربية وإصرار على التمسّك بالرعاية الدولية لاستقرار لبنان أمنياً واقتصادياً، يُدرك تماماً أنّ التسوية السياسية قد تمّ الانقلاب عليها، وهي إن كانت في لحظة إنتاجها تمثّل أفضل الممكن فقد فقدت صلاحيتها ومقوّمات استمرارها بسقوط شروطها ولم يعدّ من الممكن إعادة إنتاجها بسبب الخلاف الأميركي الإيراني.

الديار/ ابتسام شديد

اعتبرت أنّ هجوم تيار المستقبل على خصومه كان للدفاع عن رئيس الحكومة والتسوية السياسية معاً، وقالت إنّ التسوية السياسية هي الملف الكبير الذي يتم فيه دائماً التصويب على الحريري وهي ألزمت تيار المستقبل أن يستغني عن الكثير من مناصريه وصقوره الرافضين لها من أجل عدم تعريضها للسقوط، وبالتالي فإن الحريري يضع خطاً أحمر حول التسوية لعدم التصويب عليها أيضاً، فالتسوية كما أوصلت الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الحكومة، هي أيضاً مهدت للتعاون لوصول الحريري إلى رئاسة الحكومة وقد تميزت المرحلة الأولى من عمر العهد بتعاون غير مسبوق بين الرئاستين ..

الديار/ جهاد نافع

قال إنّ العملية الإرهابية في مدينة طرابلس فتحت ملفاً من أكثر الملفات أهمية والتي تعتبر دار الفتوى المسؤولة الأولى عنه، وهو ملف المعاهد الدينية المتفلتة وإمامة المساجد في مدينة طرابلس التي يتولاها متشددون متطرفون يلقنون الجيل الجديد وقسم من الجيل القديم مفاهيم جديدة للإسلام وفق الفكر التكفيري، بحيث بدأت طرابلس تشهد منذ عدة سنوات تحولاً في الرؤية الإسلامية التي اعتاد عليها المسلمون أجيالاً. حتى العديد من هؤلاء المشايخ لقنوا رواد المساجد دروساً في التكفير يخرج بعدها المسلم ليجد نفسه في حالة انفصام عن مجتمعه الإسلامي. ولذلك، فإن مسؤولية دار الفتوى والمرجعيات الدينية الرسمية هي أن تسارع إلى المبادرة بوضع اليد على كل المعاهد الدينية الخارجة عن سيطرتها بحسب أحد العلماء السنّة، وإجراء مراجعة شاملة لكل خطباء المساجد خاصة في طرابلس التي تشهد منذ فترة محاولات إبعاد رجال الدين الوسطيين عن المساجد واستبدالهم بوهابيين. ومن ناحية ثانية، من الضروري أن تبادر دار الفتوى إلى إعادة تأهيل الكثير من الشباب الذين يرتادون المساجد وأن تضع برنامجاً شاملاً من أجل اعتماد علماء مشهود لهم بحسن الفقه وحسن الإرشاد الديني وفق الشريعة الإسلامية السمحاء والرافضة لكل الأفكار التحريفية المنافية لمبادئ الدين، خاصة تلك الأفكار التي نشرها "داعش" و"النصرة" في عقول الشباب.

الجمهورية/ عماد مرمل

أشار إلى أن قيادة الجيش تراقب المسار الذي سيسلكه النقاش في شأن مشروع موازنة 2019 في لجنة المال والموازنة، معتبراً أنه لم يكن أمراً عادياً أن يرفع قائد الجيش العماد جوزاف عون الصوت عالياً وأن يحذر من خطورة استباحة موازنة الجيش. ورأى أن من ينادي بإنهاء دور المقاومة وحصر حمل السلاح بالدولة هو نفسه يستسهل تقليص قدرات الجيش إلى حدود تصريف الأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يضعف جهوزيته في مواجهة التحديات المدعو إلى التصدي لها. وقال إن الجيش المنزعج من محاولات التضييق المالي عليه، يحاذر في الوقت نفسه من الانزلاق إلى ردود فعل تتخطى الهامش الممنوح له.

الجمهورية/ طوني عيسى

كتب عن موضوع النازحين السوريين في لبنان، والمخاطر من توطينهم ورأى أن لبنان إذا نجح في هدم الأبنية الاسمنتية في مخيمات النازحين السوريين في عرسال، فإن التداعيات قد تكون كبيرة لأن ما يقارب من 30 ألف نازح سوري سيكونون أمام استحقاق ايجاد مساكن بديلة، أو إذا فشل في عملية الهدم فإن هذا الفشل سيقود إلى تكرار السيناريو الذي شهدته المخيمات الفلسطينية في لبنان.

الشرق/ تيريز قسيس

نقلت عن مصادر سياسية مواكبة للاتصالات أنّ الرئاسة الأولى تنتظر عودة رئيس الحكومة سعد الحريري، وهي لا ترى أي أزمة في الأفق أو سقوط لما يسمى بالتسوية الرئاسية. لكنها في المقابل اعتبرت أن الخطاب العالي النبرة من كل الأطراف من دون استثناء لا يصب في المصلحة العامة ولا في مصلحة إنقاذ وبناء دولة تحترم دستورها وقوانينها. وأكدت المصادر أن الرئيس ميشال عون، والذي ينتظر زيارة قد يقوم بها الحريري بعد عودته إلى لبنان، سيعيد تصويب الأمور وسيضع حداً لكل السجالات التي حصلت بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وسيلعب دور الحكم كونه المؤتمن على الدستور وعلى البلاد. وأشارت المصادر إلى أن بعبدا لم تكن مرتاحة للخطاب الطائفي والتحريضي، وهي مستعدة لوضع الأمور في النصاب الصحيح، وإعادة الثقة التي اهتزت ولم تسقط بين الطرفين على أمور مصيرية وأساسية.

البناء/ د.هاني سليمان

وجّه رسالةً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناشده فيها العمل على إطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله المعتقل لدى السلطات الفرنسية بعد انتهاء محكوميته، أسوةً بما قام به للإفراج عن نزار زكا في إيران.