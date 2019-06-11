الوكالة الوطنية للإعلام

ابراهيم يستكمل اتصالاته في طهران والتقى زكا

واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اتصالاته مع المسؤولين في طهران موفدا من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كما التقى باللبناني نزار زكا ومن المتوقع أن تستكمل الاتصالات حتى يوم غد للعودة إلى لبنان.

وكالة الأناضول

بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإقليم شمال العراق‎

أدى رئيس وزراء إقليم شمال العراق السابق نيجيرفان بارزاني، اليمين الدستورية بوصفه رئيساً منتخباً للإقليم وسط حضور رفيع على مستوى العراق والعالم. وانتخب برلمان إقليم شمال العراق، نهاية أيار الماضي، بارزاني مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيساً للإقليم بغالبية 68 صوتاً من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانياً. وانطلقت مراسم أداء القسم صباح الاثنين، في قاعة سعد عبد الله بأربيل، عاصمة الإقليم، وبحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والعديد من الوفود والمسؤولين والشخصيات من العراق والعالم.

وكالة أنباء شينخوا

شي يهنئ توكاييف على انتخابه رئيساً لقازاقستان

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس قازاقستان قاسم- جومارت توكاييف على انتخابه رئيساً للدولة الواقعة في وسط آسيا. وقال شي في رسالة التهنئة إن الصين وقازاقستان جارتان بينهما علاقات ودية وتتمتعان بثقة وإخلاص متبادلين، كما أنهما شريكتان استراتيجيتان في التعاون المربح للجانبين .وأضاف الرئيس الصيني أن العلاقات الثنائية تسير الآن في مستوى عال وأمامها آفاق واسعة مع تحقيق نتائج مثمرة في البناء المشترك للحزام والطريق واتخاذ موقع قيادي في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

في حال عدم حضور الرئيس الصيني القمة... ترامب يتوعد الصين برسوم جديدة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده ستفرض رسوماً فورية على البضائع الصينية، إذا لم يحضر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اجتماع رؤساء دول مجموعة "العشرين". وقال ترامب، في حوار مع قناة "سي إن بي سي" رداً على سؤال عن فرض رسوم في الحال على البضائع الصينية إذا لم يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماع رؤساء دول مجموعة "العشرين": "نعم ستكون" هناك رسوماً فورية. يذكر أن حرباً تجارية بدأت فعلياً بين الولايات المتحدة الأميركية والصين في السادس من تموز 2018، بتطبيق الولايات المتحدة أول تعريفات جمركية محددة خصيصاً للصين وقيام هيئة الجمارك وحماية الحدود بتحصيل تعريفة جمركية بنسبة 25 بالمئة على 818 منتجاً صينياً مستورداً بقيمة 34 مليار دولار، وردت الصين في اليوم نفسه بفرض تعريفة جمركية بنسبة مساوية على 545 سلعة أميركية المنشأ بقيمة 34 مليار دولار.